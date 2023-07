Real Madrid - Mercato : victime de Güler et Bellingham, il fait ses valises ! (officiel)

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Jamais deux sans trois. Après un premier prêt à l’hiver 2020, puis un second en août de la même année, Jesus Vallejo va de nouveau passer la saison du côté de Grenade. « Le Real Madrid et Grenade se sont mis d’accord sur le prêt du joueur Jesús Vallejo pour cette saison, jusqu’au 30 juin 2024 », est-il écrit sur le communiqué du Real Madrid.

Adios Vallejo !

L’Espagnol de 26 ans est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec la Casa Blanca et peut déjà être considérée comme la première victime de l’arrivée conjointe de Jude Bellingham et d’Arda Güler. Pour mémoire, ce même Vallejo avait en effet dû changer deux fois son numéro de maillot cet été : l'Anglais lui a d’abord chipé son numéro 5 puis le Turc lui a piqué son n°24. Clairement, Vallejo n'avait plus sa place au sein de la Maison Blanche.

