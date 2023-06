Real Madrid, PSG - Mercato : Pérez change sa communication sur Mbappé, un signe que les choses bougent ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Ce matin, Florentino Pérez était dans le bâtiment accueillant le Conseil supérieur du sport espagnol pour assister à la nomination de son nouveau président, Victor Francos Diaz. Un événement qui n'intéresse absolument pas le football français. Sauf qu'à sa sortie, le patron du Real Madrid a été interrogé sur un possible recrutement de Kylian Mbappé cet été. Et il a refusé de répondre, filant tout droit dans sa berline. Et ça, ce n'est pas anodin, comme le dirait l'ancien directeur sportif de l'OL Bruno Cheyrou...