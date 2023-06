Real Madrid, PSG - Mercato : Sergio Ramos pourrait croiser la route des Merengue

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On aurait tendance à l'oublier vu qu'il a passé 16 ans au Real Madrid mais Sergio Ramos est un grand fan du FC Séville. Il est né à Camas, ville située juste à côté de la capitale andalouse et il a fait ses classes au centre de formation des tenants de l'Europa League avant d'y jouer une saison chez les professionnels, en 2004-05. Une saison tellement impressionnante qu'il a ensuite été transféré chez les Merengue, où il a fait la carrière qu'on lui connaît. Mais le cœur de Ramos est à Séville, chez les Rojiblancos. Ce qui rend d'autant plus crédible l'information d'El Chiringuito.