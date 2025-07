Revue de presse : le Stade Rennais a flashé sur un Marocain qui crève l’écran !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : El Ouahdi dans le viseur ?

Selon Tiki Taka Maroc, Zakaria El Ouahdi est suivi par Wolfsburg et le Stade Rennais ! Le piston marocain de Genk intéresse le club allemand et le club français sur ce mercato. Comme pour le Benfica Lisbonne plus tôt cette année, le club belge attend au moins 10 millions d’euros pour le laisser filer cet été. Du côté de Steve Mandanda, que Mohamed Toubache-Ter voit proche de la retraite, il nous apprend que Guingamp est venu aux nouvelles. Sans succès.

OGC Nice : Guessand et Bard courtisés

Élément fort de la dernière saison de Nice (12 buts et 9 passes décisives en L1), Evann Guessand a le profil pour être l’un des animateurs du marché des attaquants cet été. Selon L’Équipe, le prétendant le plus pressant pour l’enrôler se nomme Fenerbahçe. José Mourinho fait actuellement le forcing pour convaincre l’attaquant des Aiglons avec, dans les tuyaux, une offre de 25 M€ à destination de Nice. En l’état, son opération séduction n’a pas trouvé d’écho favorable du côté du joueur de 24 ans.

Si un départ est bien envisagé à trois ans de la fin de son contrat, Guessand est plutôt dans l’optique de prendre son temps pour étudier les meilleures options qui se présenteront à lui. Brighton et l’AS Rome le suivent également. Par ailleurs, RMC Sport annonce que Sunderland en pince pour Melvin Bard. Un contrat de 4 ans, plus une année en option, a été proposé au latéral gauche. Il n’y a pas d’accord pour le moment. Deux autres clubs de Premier League sont aussi intéressés par le joueur formé à l’OL. Nice veut le conserver. Tout dépendra des offres.

Toulouse FC : Canvot ciblé par Aston Villa

Après une première saison encourageante en Ligue 1 (18 apparitions), Jaydee Canvot figure parmi les joueurs les plus sollicités. Le jeune milieu de terrain (18 ans), capable d’évoluer en défense, a attiré l’attention de nombreux clubs étrangers lors du tournoi Maurice-Revello, remporté avec l’équipe de France des moins de 20 ans. Selon L’Équipe, de nombreux scouts étaient présents à cette occasion, notamment ceux d’Aston Villa. Séduit, le club anglais semble aujourd’hui le mieux placé pour le recruter… si toutefois le TFC accepte de le vendre. L’affaire ne se conclura pas en dessous des 20 M€, Canvot étant sous contrat à Toulouse jusqu’en 2029.

RC Strasbourg : intérêt pour Coulibaly

Selon Sky Sport, le RC Strasbourg aurait entamé des discussions avec Dortmund pour recruter Soumaïla Coulibaly. Le défenseur central était prêté à Brest la saison passée.

FC Lorient : Cadiou va signer

Après avoir déjà connu la L2 avec QRM en 2023-2024, le milieu Noah Cadiou s’est révélé à ce niveau la saison écoulée avec Rodez. D’après L’Équipe, les performances du milieu défensif guadeloupéen de 26 ans n’ont pas échappé au FC Lorient, qui s’est mis d’accord avec Rodez pour racheter ses deux dernières années de contrat. Cadiou est attendu demain pour la visite médicale. Il doit ensuite s’engager jusqu’en 2028.

LOSC : un autre attaquant après Giroud ?

Après Olivier Giroud, le LOSC doit renforcer son attaque avec l’arrivée d’un jeune Portugais, Vivaldo Semedo (20 ans). D’après L’Équipe, le club nordiste est en effet tout proche de se mettre d’accord avec l’Udinese pour cet avant-centre de 1,92 m auteur de 9 buts et 4 passes décisives lors de son prêt à Vizela, pensionnaire de D2 portugaise. Lille est en passe de dépenser une somme estimée à 3 millions d’euros dans ce dossier. Semedo, qui doit encore passer sa visite médicale, s’engagera ensuite sur un contrat de cinq ans.

AS Monaco : Pogba présenté cet après-midi

Officiellement joueur de l’AS Monaco, c’est aujourd’hui que Paul Pogba livrera ses premières impressions aux médias, autour de 13h30. Pour l’occasion, le club de la Principauté attend une affluence des grands jours au sein de son centre de performance, avec des journalistes venus d’Angleterre et d’Italie. Mais le milieu de terrain de 32 ans sera présenté comme n’importe quelle recrue, et comme le seront juste avant lui l’Anglais Eric Dier et l’Espagnol Ansu Fati. La journée verra aussi le directeur général du club Thiago Scuro s’exprimer sur le mercato monégasque et la saison à venir.

Stade Brestois : 3 départs officialisés

Le Stade Brestois a officialisé plusieurs départs. Il y a d’abord celui du milieu de terrain de 35 ans Jonas Martin. Libre de tout contrat à la fin du mois de juin, Martin quitte la Bretagne après 57 matches disputés avec les Ti Zefs. Idem en ce qui concerne le défenseur de 31 ans, Jordan Amavi et Massadio Haïdara, dont le contrat arrivait à expiration.

Stade de Reims : Nakamura intéresse un club saoudien

Ouvert à des offres au sujet de Keito Nakamura, le Stade de Reims a vu surgir un intérêt d’Al Fayha FC. Selon Sacha Tavolieri, le club Saoudien suit le milieu offensif japonais et a déjà ouvert des discussions avec son entourage. La formation marnaise, elle, n’a pas reçu d’offre à ce jour.

Paris FC : Otavio ciblé à Porto

Le Paris FC continue son marché en vue de la saison prochaine en Ligue 1. Selon Foot Mercato, Otavio figure sur les tablettes du club de la capitale. Devenu remplaçant au FC Porto, le défenseur central brésilien de 23 ans a une clause libératoire de 50 millions d’euros.

Le Havre : le club officiellement vendu

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le patron du Havre, Vincent Volpe, a officiellement cédé ses parts à Blue Crow Sports Group. Déjà propriétaire de clubs tels que Cancun (MEX), MFK Vyskov (RTC), CD Leganés (ESP) et Elite Falcons FC (EAU), le fonds d’investissement américain dirigé par Jeff Luhnow compte une nouvelle écurie dans sa galaxie.