Revue de presse : Pogba a hâte d’en découvre avec l’OM et le PSG

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Désiré suit une quinzaine de joueurs

Dans un entretien à Ouest-France, le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré, a assuré être en contacts avec de nombreux joueurs : « Il ne faut pas croire qu’on ne s’occupe que des sorties de joueurs. On a pris contact avec une quinzaine de joueurs dans l’optique du recrutement, le travail d’identification a été fait en amont. Mais on va prendre notre temps. On va recruter, mais pas n’importe comment, pas en surpayant, et avec une ligne directrice. On est en phase avec le coach et le président sur cette stratégie ».

AS Monaco : Pogba évoque son retour et la Ligue 1

Dans une interview au site officiel de l’ASM, Paul Pogba a évoqué les étapes à suivre avant de retrouver les terrains, lui qui est resté deux ans sans jouer : « Il y a des étapes. Ça, c’est la première, juste de reprendre, cette sensation de sentir les terrains de foot. Après, revenir en forme le mieux possible pour aider l’équipe du mieux que je peux. C’est sûr qu’être tout seul pendant deux ans… M’entraîner, c’est pas pareil qu’être avec un groupe. Il y aura un programme personnalisé pour bien reprendre. Moi, je me sens bien. La tête est positive et je suis super déterminé. Je suis impatient d’être avec le groupe, de jouer, de refouler les terrains. J’ai vraiment aimé le projet de l’ASM. Les conditions, la ville, être en France, jouer en Ligue 1 – ce que je n’ai jamais fait. Il y avait énormément de conditions et de cases qui étaient cochées. La famille, l’histoire du club… C’était parfait, ça arrivait au bon moment. C’était le choix à faire. Je suis impatient. C’est vrai que je n’ai jamais joué en Ligue 1. La Ligue 1 a toujours été un championnat que j’ai respecté, avec énormément de grands joueurs et de joueurs à haut potentiel ».

LOSC : Diakité vers Bournemouth ?

L’Equipe assure que le défenseur lillois Bafodé Diakité serait dans le viseur de Bournemouth. Les Cherries ont vendu Dean Huijsen pour 62 M€ au Real Madrid et cherchent à le remplacer. Ilya Zabarni, lui, pourrait signer au PSG. Toute la charnière centrale est à reconstruire et Diakité est l’une des cibles prioritaires. Des discussions ont débuté entre les deux clubs et une première offre devrait parvenir à Olivier Létang d’ici la fin de la semaine.

Toulouse FC : Gelabert signe à Gijon

Arrivé libre en provenance de Mirandes, Cesar Gelabert est définitivement transféré au Sporting Gijón, où il a été prêté lors de la saison écoulée. Les Violets, avec qui il a joué 39 matches (6 buts inscrits et 2 passes décisives), récupèrent environ deux millions d’euros pour le milieu offensif espagnol formé au Real Madrid.

MHSC : Soumaïla Traoré prêté par l’OM

Le journaliste Bertrand Queneutte annonce que l’OM va prêter avec option d’achat son jeune milieu défensif Soumaïla Traoré, qui n’a pas eu sa chance avec les pros en Provence. Âgé de 20 ans, le Malien a été prêté à Versailles (National) en deuxième partie de saison dernière, y jouant 13 matches sur 16 possibles.