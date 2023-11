PSG, Equipe de France : Mbappé à deux doigts d’arrêter les Bleus !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

À quelques encablures du match entre la France et Gibraltar, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, L’Équipe s’est attardé sur le cas Kylian Mbappé. Entre autre choses, on apprend que l’attaquant phare du PSG a bien failli mettre un terme à sa carrière internationale en 2021. Au sortir d’un Euro 2021 où il avait accéléré la sortie prématurée des Bleus contre la Suisse en 8es de finale en ratant son tir au but (3-3, 4 tab 5), Mbappé était à deux doigts de dire stop.

Mbappé affiche désormais un bonheur non dissimulé

« Entre le Mbappé, isolé et peu à l’aise de l’Euro qui, à l’automne 2021, avait failli arrêter sa carrière en bleu, et celui qui est aujourd’hui capitaine, il y a un monde », rassure le quotidien sportif. Quand il vient en équipe de France, le Bondynois affiche désormais un bonheur non dissimulé. Son statut de capitaine et la reconnaissance inhérente à ce rôle jouent un rôle dans cet épanouissement. Mais pas seulement. L’arrivée de toute une génération dont les codes collent avec les siens plaît à Mbappé. » Et à tous les supporters des Bleus.

La une de L'Équipe du samedi 18 novembre. pic.twitter.com/jPLs9mp3jC — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 17, 2023

