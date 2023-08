Stade Rennais : Matic prêt à défier le RC Lens, il désigne l'artisan numéro 1 de sa venue à Rennes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Avant d'affronter le RC Lens dimanche, le Stade Rennais a présenté ce jeudi sa recrue, Nemanja Matic. Et l'ancien joueur de MU et de la Roma entend bien défier le RCL... "Physiquement, je me sens vraiment bien, je me sens prêt. Il y a une adaptation à faire, je vais devoir apprendre le français! Mais je n'ai pas de blessure, j'ai de bonnes sensations et le coach verra pour le prochain match", a glissé Matic.

"J'ai aimé l'ambition des gens qui travaillent ici, du coach en particulier"

Avant de revenir sur les raisons de son arrivée à Rennes... "J'ai aimé l'ambition des gens qui travaillent ici, du coach en particulier. Je connais le style de jeu, il (Bruno Genesio) m'a parlé du rôle important que je pouvais avoir dans une équipe avec des jeunes de grande qualité, que je peux aider par mon expérience. J'aime la façon dont il veut jouer et à quoi ressemble l'équipe. C'est le bon club pour moi à ce moment-là. Je regarde beaucoup de Championnats, comme la L1, j'ai vu jouer Rennes, de nombreux joueurs de talent y sont passés et jouent dans de grands clubs, et je sais qu'un compatriote y est passé, aussi, Goran Pandurovic. La Roma est un grand club, mais je sais que je peux être important dans le projet de Rennes."

