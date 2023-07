Stade Rennais – Mercato : deux clubs ont déjà dégainé pour Lovro Majer !

Avec les arrivées programmées d'Enzo Le Fée (FC Lorient, 23 ans) et Ludovic Blas (FC Nantes, 25 ans), le Stade Rennais a déjà largement anticipé la refonte de son secteur offensif... et ça tombe plutôt bien puisque cela commence à s'agiter pour le milieu croate Lovro Majer (25 ans).

Selon Fabrizio Romano, Wolfsburg et le Bayer Leverkusen ont dégainé une première offre pour s'attacher les services du « Modric rennais ». L'Italien précise toutefois que nous ne sommes qu'au tout début des négociations et que Rennes est encore loin d'avoir accepté les propositions allemandes.

Sous contrat jusqu'en 2027 et valorisé à 20 M€ par le site Transfermarkt, Lovro Majer a été recruté au Dinamo Zagreb pour 12 M€ il y a deux ans. Le Stade Rennais – qui n'a aucune obligation de le laisser partir – n'ouvrira sans doute pas la porte à moins d'une offre très conséquente.

Excl: Wolfsburg and Bayer Leverkusen have submitted bids for Lovro Majer as Croatian midfielder is attracting interest again this summer. ?￰゚ヤᄡ?￰゚ヌᄋ #transfers



