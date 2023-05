Stade Rennais - Mercato : Genesio s'explique sur un gros loupé du club

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Après s'être offert le scalp de l'OGC Nice en quarts de finale, le FC Bâle a frappé un grand coup jeudi soir en allant s'imposer sur la pelouse de la Fiorentina (2-1) en demi-finales aller de l'Europa League Conférence. Dans les rangs du club suisse brille un certain Andy Diouf, dont l'option d'achat (5,5 M€) a été levée suite à ses performances brillantes depuis son arrivée le 18 juillet 2022. Son club formateur, le Stade Rennais, n'a pas pu s'y opposer, quand bien même il aurait préféré le voir rentrer au bercail. C'est une vraie déception pour les supporters des Rouge et Noir, qui n'ont pas manqué de critiquer leurs dirigeants pour cette mauvaise gestion.

"C'est une déception mais ça arrive"

Interrogé sur le sujet hier en conférence de presse, l'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, s'est expliqué : « Oui, déçu car l’objectif était de lui donner du temps de jeu parce qu’il en a eu très peu chez nous et que c’était pour lui une opportunité. Il l’a saisie et c’est vrai que, forcément, quand vous faites ça, vous êtes confrontés parfois à ce qu’il s’est passé. C’est-à-dire que le club lève l’option. On a vu encore jeudi qu’il a été très performant, il marque un très beau but. C’est une déception, mais pour un club formateur, ça fait aussi partie des évènements qui arrivent de vendre ses jeunes joueurs. Ça fait aussi partie de la formation de former pour vendre certains car on ne peut pas tous les faire jouer, les amener au plus haut niveau ici au Stade Rennais. En tout cas, je suis content pour lui qu’il ait pu montrer son talent et que le prêt ait été bénéfique car c’était l’objectif. Pour le club, c’est toujours une déception sportive mais aussi quand même une opération financière qui n’est pas négligeable et il faut en tenir compte. Tous les grands clubs formateurs y compris le Real (Madrid) alimentent beaucoup les autres clubs. »

Raphaël Nouet

Rédacteur