Talkshow : l’OL en L1, les secrets du plan d’austérité de Michele Kang

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, on évoque enfin du positif avec le repêchage du club en Ligue 1 grâce au projet présenté par Michele Kang et Michaël Gerlinger.

Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, a invité le grand spécialiste éco foot de l’After Foot, David Gluzman pour évoquer l’avenir des Gones et le plan de rigueur financière qui va être mis en place.

Dans un premier temps, nous reviendrons sur la décision de la DNCG fédérale mais également ses contraintes sur l’effectif puis nous nous intéresserons aux départs possibles ainsi qu’aux ultimes cadavres laissés par John Textor dans le placard de l’OL.

David Gluzman ayant travaillé avec Arès Management, nous l’interrogerons plus précisément sur la reprise en main discrète mise en place par le fonds d’investissement avant de revenir dans le détail sur l’accord négocié avec l’UEFA pour disputer la prochaine Ligue Europa.

Dans l’ultime partie de notre émission, il sera question des tensions entre Michele Kang et John Textor mais également un peu de football avec le calendrier de reprise des Gones. Bon visionnage.