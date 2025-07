Kang vs Textor, clash à venir à l’OL

Michele Kang ayant réussi sa première mission périlleuse de sauver l’OL du dépôt de bilan à court terme, la femme d’affaires ne s’est pas encore débarrassée complètement de John Textor … Avec qui les relations semblent bien rafraîchies.

S’ils ont souvent fait front uni publiquement, John Textor et sa voisine de Palm Beach Michele Kang ne semble plus réellement en phase depuis que cette dernière a pris les rênes de l’Olympique Lyonnais il y a une dizaine de jours. En succédant au fantasque cow-boy, la discrète Michele Kang a découvert réellement le pot aux roses et la situation cataclysmique dans lequel l’écurie masculine se trouvait. « Comme vous le savez, j’étais déjà engagé dans le football féminin et je ne regardais pas de près ce qui se passait », a notamment déclaré la milliardaire : « Il a fallu que j’apprenne très vite. Je n’étais pas aussi au courant que je devais l’être à mon poste ».

Durant son allocution publique, la native de Séoul n’a jamais voulu trop en dire sur son associé, ne citant même jamais son nom mais reconnaissant une « discipline financière défaillante » et affirmant avec aplomb son nouveau rôle au sein du groupe. « J’ai 100% de contrôle sur OL Eagle Group et OL SASU. Personne ne pourra changer nos décisions ». Un message autant pour le prêteur principal Arès, qui était présent en soutien à la DNCG fédérale, que pour John Textor qui ne pourra plus gérer comme bon lui semble son business en famille avec Botafogo et Nottingham Forest.

Arès Management en garde-fou pour protéger Kang à l’OL

Pourtant, Textor reste bel et bien dans l’équation et dans un rôle majoritaire par rapport à Michele Kang au sein de la Holdings (entre 65 et 55% des parts contre entre 5,7 et 20% des parts), la maison-mère tout en haut de la pyramide Eagle, au-dessus de la Midco, de la Bidco … et donc bien au-dessus d’Eagle Football Group et d’OL SASU. Mais, malgré sa présence tout en haut, John Textor se retrouve quand même bloqué à plusieurs niveaux dans la chaîne de décisions. Il ne figure plus au conseil d’administration de tout ce qui touche directement à l’OL puisqu’il a été sommé de faire un pas de côté… Et, depuis le 7 mai et la nomination de Christopher Mallon en administrateur indépendant, Arès contrôle la marche à suivre au niveau de la Bidco où tous les clubs de la galaxie (excluant Botafogo ?) sont gagés.

Des deals contrariants (et dénoncés ?) avec Nottingham Forest

Malgré tout, il est bien probable que l’Olympique Lyonnais sous sa nouvelle gouvernance Kang – Gerlinger doive encore se coltiner quelques cadavres de John Textor dans les placards lyonnais. A commencer par les deals toxiques avec le Nottingham Forest, impliquant les signatures de Danilo et Matt Turner pour plus de 30 M€ le duo. Passablement agacé (pour ne pas dire fataliste…), l’Allemand a confirmé que le Brésilien et l’Américain seront des dossiers sensibles à se dépêtrer : « Sur Nottingham, il y a quelques transferts envisagés. Il faut vérifier la situation contractuelle. On va analyser ça dans les prochains jours ».

Si juridiquement les contrats sont en règle, seulement conditionnés au maintien en Ligue 1 et sans autres sorties possibles, alors l’OL devra entériner leurs signatures et donc fortement grever son Mercato d’été 2025, encadré par la DNCG. Un nouveau cadeau empoisonné du tandem Textor – Marinakis avec notamment un joueur (Turner) dépassant la nouvelle grille salariale de l’OL et qui va encore compliquer le travail de la nouvelle direction… Et peut-être créer quelques querelles de voisinage du côté de Palm Beach.