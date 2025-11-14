Un ancien du Bayern et de l’OM en mission pour envoyer le FC Nantes en Ligue 2 !

Le destin a parfois un sens de l’ironie… et les supporters nantais pourraient bientôt en faire les frais.

Le FC Metz a officialisé le retour d’un joueur que personne n’aurait imaginé revoir si tôt en Ligue 1 : Bouna Sarr, passé par l’Olympique de Marseille et même… le Bayern Munich.

Un renfort inattendu, mais potentiellement explosif dans la lutte pour le maintien.

Bouna Sarr, de l’OM au Bayern… puis retour aux sources

Révélé sur le poste de latéral droit à l’OM sous Rudi Garcia, Bouna Sarr s’est imposé durant l’incroyable épopée marseillaise en Europa League. Travailleur, explosif, fiable, il était devenu un joueur indispensable.

Ses performances avaient même convaincu le Bayern Munich, qui avait investi près de 10 millions d’euros pour l’attirer en Bundesliga.

Un rêve qui aura tourné court, faute de vraie chance pour s’exprimer au géant allemand.

Aujourd’hui, à 33 ans, Sarr revient là où tout a commencé : au FC Metz, son club formateur.

Et ce retour pourrait faire très mal à un club en détresse : le FC Nantes.

Metz en pleine forme… et déjà dangereux pour Nantes

Le FC Metz reste sur trois victoires consécutives, dont un succès particulièrement important :

2-0 contre le FC Nantes, rival direct dans la course au maintien.

Et voilà que débarque maintenant Bouna Sarr, un joueur d’expérience, rompu aux matchs à haute tension, aux stades bouillants, aux fins de saisons sous pression.

L’écart entre les deux clubs pourrait bien se creuser encore davantage…