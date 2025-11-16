FC Nantes : un renfort tombé du ciel avant Lorient ! 

Le FC Nantes joue sa survie en Ligue 1 et devrait récupérer un joueur majeur avant d’affronter le FC Lorient le week-end prochain.



Cette saison, le FC Nantes sait déjà qu’il devra batailler jusqu’à la dernière journée pour rester en Ligue 1. L’équipe montre des séquences intéressantes, mais reste fragile, manquant de leaders constants sur et en dehors du terrain. Pourtant, un cadre existe : Francis Coquelin. Le problème, c’est qu’il n’est presque jamais là pour tenir son rôle.

Capitaine officiel, joueur d’expérience, le joueur de 34 ans enchaîne les soucis physiques depuis son arrivée. Depuis plusieurs mois, son corps dit stop. Une simple statistique résume son calvaire : il n’a pas réussi à enchaîner deux matchs consécutifs sans blessure depuis qu’il a posé ses valises à La Beaujoire. La dernière fois qu’on l’a vu sur le terrain ? En septembre, lors du derby contre le Stade Rennais (2-2).

L’avenir de Coquelin en suspens ?

Selon Ouest France, une éclaircie apparaît toutefois. Coquelin a enfin soigné sa blessure aux ischio-jambiers et pourrait effectuer son grand retour après la trêve internationale. Pour un FC Nantes en manque de repères, c’est un renfort majeur à l’approche du match crucial face au FC Lorient, le 23 novembre prochain.

Le FC Nantes espère retrouver un capitaine capable de stabiliser l’équipe. Mais l’urgence sportive ne doit pas masquer une réalité plus dure : l’avenir de Coquelin est en suspens, et chaque minute jouée pourrait en dire long sur ce que sera — ou ne sera plus — la suite de sa carrière.