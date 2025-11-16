Revue de presse espagnole : révolution au Real Madrid, rebondissement pour Rashford au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 16 novembre 2025. L’avenir de Marsuc Rashford se précise au FC Barcelone alors que le Real Madrid a changé le nom de son stade.

AS : « On y va, Amérique ! »

En surclassant la Géorgie hier soir (4-0), l’Espagne s’est rapprochée d’une qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le Real Madrid a officiellement changé le nom de son stade : appelez-le désormais Bernabeu et non plus Santiago-Bernabeu ! « La décision du Real Madrid de renommer le stade Bernabéu est un exemple classique de repositionnement de marque : un nom plus court, une identité visuelle en accord avec une architecture futuriste. C’est une manière de transcender le football. Le lancement de cette nouvelle marque, coïncidant avec les débuts de la NFL à Madrid, démontre clairement que le Bernabéu rivalise désormais avec les plus grands complexes sportifs du monde », analyse Ivan Martinho, professeur de marketing sportif dans les colonnes d’As.

SPORT : « Mission accomplie »

La mission de la Roja vers le Mondial est quasiment accomplie avec une place au Mondial en ligne de mire. Du côté du FC Barcelone : bonne nouvelle puisque Ruben Amorim ne veut pas de Rashford à Manchester United.

MARCA : « Exhibition et au Mondial ! »

L’Espagne a frappé un grand coup en s’imposant en Géorgie et en s’ouvrant en grand les portes des États-Unis à l’été 2026. Seule une défaite par sept buts d’écarts face à la Turquie ce mardi empêcherait la Roja d’accéder au Mondial.

MUNDO DEPORTIVO : « Au Mondial, sauf hécatombe »

L’Espagne est très confiante à l’idée d’avoir validé sa place pour la prochaine Coupe du Monde. En Géorgie, Mikel Oyarzabal (x2), Ferran Torres et Martin Zubimendi ont brillé.