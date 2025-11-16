Stade Rennais Mercato : la lessive pourrait continuer cet hiver, une victime déjà identifiée ?

Quelques mois après un mercato estival déjà très animé, le Stade Rennais se prépare à un nouveau mercato chargé cet hiver. Avec un premier départ déjà ciblé ?

Après une première lessive l’été dernier, le Stade Rennais pourrait dégraisser encore un peu plus cet hiver. En effet la situation de Glen Kamara (30 ans) suscite de plus en plus d’inquiétude, et pourrait bien connaître un tournant majeur : le milieu finlandais, aujourd’hui aux abonnés absents sous les ordres d’Habib Beye, ferait l’objet d’une offensive venue d’Angleterre.

Quelques minutes jouées à Toulouse

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Leeds pour un montant estimé autour de 10 millions d’euros, Kamara semblait être un pari solide du côté du Roazhon Park. Doté d’une belle expérience (notamment aux Glasgow Rangers) et d’une constance sur le plan international, il s’engageait avec Rennes jusqu’en 2028.

Pourtant, cette promesse ne s’est pas concrétisée. En Ligue 1, il n’a disputé que 13 rencontres la saison dernière. Au mercato hivernal, le club breton l’a prêté à Al-Shabab (Arabie Saoudite), dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. À son retour, Kamara ne semblait plus rentrer dans les plans d’Habib Beye, qui ne l’a fait jouer qu’une dizaine de minutes face à Toulouse fin octobre.

Prêt avec prise en charge partielle du salaire

Pourtant, le joueur était très sollicité, notamment par West Bromwich Albion (14e de D2 anglaise)… qui serait revenu à la charge pour cet hiver. Selon le site Jeunesfooteux, il est question d’une approche pour un prêt avec option, avec une prise en charge partielle du salaire (il touche 150 000 euros mensuels bruts à Rennes). Une information à prendre tout de même avec des pincettes.

Le scénario pourrait être gagnant pour toutes les parties : Rennes se débarrasserait d’un joueur que Beye ne veut plus aligner, West Brom s’offrirait un milieu d’expérience pour tenter de terminer dans le top 6, et Kamara, lui, obtiendrait du temps de jeu dans un championnat qu’il connaît déjà (37 matchs avec Leeds).

Bologne et Copenhague étaient intéressés

Pour rappel, d’autres pistes avaient été évoquées l’été dernier : Bologne (Italie) et le FC Copenhague (Danemark) s’étaient lancés dans la course. Pour l’heure, rien n’est acté, mais ce départ potentiel vers l’Angleterre apparaît comme l’une des options les plus crédibles pour relancer la carrière de Kamara.

Sur le plan symbolique, cela représenterait un retour aux sources pour lui : après son passage remarqué en Championship avec Leeds, c’est un come-back possible dans un championnat qu’il maîtrise, loin de la tourmente rennaise, et surtout loin d’un « placard » mené par Beye.