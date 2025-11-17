Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
Louis Chrestian
17 novembre 2025

Le mercato d’hiver pourrait offrir un scénario inattendu : un face-à-face entre l’AS Saint-Étienne et le FC Nantes pour rapatrier ou attirer Jean-Philippe Krasso. Le Paris FC, son club actuel, est en plein chamboulement offensif, et l’avenir de plusieurs attaquants pourrait déclencher un jeu de chaises musicales où Krasso deviendrait l’un des grands gagnants.

Le Paris FC cherche un numéro 9 : deux profils ciblés

Le PFC veut se renforcer offensivement. Le club francilien recherche un attaquant au fort potentiel, capable d’apporter un rendement immédiat.

Deux cibles se détachent :

• Lucas Stassin (Saint-Étienne)

Le jeune belge réalise une belle première partie de saison avec 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 2. Son avenir à l’ASSE semble toutefois bouché. Le joueur ne souhaite pas rester à Saint-Étienne, ce qui rend son départ presque inévitable dès cet hiver.

• Matthis Abline (Nantes)

Avec 2 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, Matthis Abline a montré de belles choses… mais le FC Nantes, actuel barragiste (16e), manque de stabilité et pourrait se résoudre à le vendre pour rééquilibrer son mercato hivernal.

Dans les deux cas, Stassin comme Abline devraient quitter leur club. La vraie question : qui partira en premier, et vers où ?

Si l’un arrive au PFC… Krasso pourrait prendre la porte

Le recrutement d’un attaquant, déjà ciblé par le Paris FC, pourrait faire une victime collatérale : Jean-Philippe Krasso.

L’ancien buteur de l’ASSE a déjà vu débarquer un premier concurrent direct, Willem Geubbels, et son temps de jeu pourrait encore diminuer avec une nouvelle arrivée à son poste.

Ce contexte ouvre la voie à un départ dès janvier.

Un retour à l’ASSE ? La tentation sentimentale

Krasso garde une vraie cote d’amour à Saint-Étienne, où son profil technique et son sens du but manquent cruellement.

L’ASSE évolue en Ligue 2 mais pourrait lui offrir :

  • un rôle majeur
  • un statut de leader offensif
  • un environnement qu’il connaît par cœur

Un retour “à la maison” fait donc sens sportivement… mais pas seulement.

Ou direction Nantes ? Du temps de jeu garanti

Le FC Nantes, en grande difficulté en Ligue 1, manque d’un attaquant capable d’apporter immédiatement des points. Pour Krasso, ce serait :

  • du temps de jeu quasi assuré,
  • une place dans un club de l’élite,
  • une mission claire : sauver les Canaris de la zone rouge.

L’argument Ligue 1 pourrait peser lourd face aux sirènes stéphanoises.

