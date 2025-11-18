À l’approche d’un match déjà crucial face à Lorient ce dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1 (17h15), le FC Nantes pourrait enregistrer trois retours majeurs.

Le staff du FC Nantes peut enfin souffler un peu. Selon les dernières informations de L’Équipe, trois joueurs importants devraient réintégrer le groupe pour ce choc de bas de tableau. Au milieu de terrain, Johann Lepenant est attendu de retour. Touché au tibia (fissure), il avait manqué les dernières échéances mais sa récupération s’est déroulée comme prévu. Son volume de jeu et sa capacité à stabiliser l’entrejeu seront des atouts précieux.

À ses côtés, Francis Coquelin devrait également être opérationnel. Victime d’un souci musculaire à la cuisse, l’expérimenté milieu de terrain apporte impact, expérience et sérénité, des éléments qui ont cruellement manqué ces dernières semaines.

Lepenant, Coquelin et Lopes de retour ?

Enfin, c’est une surprise dans les cages : Anthony Lopes serait apte à reprendre sa place. Touché à la hanche, le gardien, dont le leadership et les réflexes avaient manqué, pourrait retrouver le terrain dès dimanche, sous réserve de validation médicale finale.

Pour un FC Nantes en quête de points et de stabilité, ces trois retours apparaissent comme une vraie bouffée d’oxygène. Le timing est parfait : face à un concurrent direct, les Canaris pourraient enfin la possibilité d’aligner une équipe plus compétitive.