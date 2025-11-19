Dans l’émission « Sans Contrôle », diffusée hier soir, on a appris que Nicolas Cozza, qui ne faisait pas l’unanimité en interne cet été, est déçu de sa situation de remplaçant, et réfléchit à un départ en janvier.

Coup de tonnerre pour Nicolas Cozza ! Arrivé pour renforcer la défense cet été, après une saison mitigée au FC Nantes, le latéral gauche peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable et n’a jamais vraiment trouvé sa place dans le dispositif de Luis Castro. Plusieurs observateurs pointent du doigt son manque de régularité et son niveau global pour s’imposer en Ligue 1.

Cozza réfléchit à un départ au mercato d’hiver

Cette situation commence à peser. Selon « Sans Contrôle », le joueur de 26 ans réfléchit à un transfert cet hiver pour retrouver du temps de jeu. Un départ en janvier pourrait permettre à Cozza de se relancer dans un autre club tout en laissant le FC Nantes réorganiser sa défense pour la deuxième partie de saison.

Pour le FC Nantes, la situation est délicate. Laisser partir un joueur recruté récemment pourrait compliquer la stabilité de l’effectif, mais le retenir contre son gré risquerait d’impacter sa motivation et ses performances. Le mercato d’hiver s’annonce donc stratégique et potentiellement animé avec un Cozza qui doit désormais décider : rester et se battre pour sa place ou tenter l’aventure ailleurs pour relancer sa carrière. Les dés sont jetés.