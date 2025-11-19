OM : 2 bonnes nouvelles avant Nice
Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Erling Haaland célébrant un but avec la Norvège en Italie.
Raphaël Nouet
19 novembre 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 19 novembre 2025.

La grosse info : le PSG prêt à faire une folie pour Haaland !

Selon un média espagnol, le PSG aurait l’intention de proposer 200 M€ pour arracher Erling Haaland à Manchester City. Pour cela, le club de la capitale sacrifierait deux joueurs, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee.

PSG Mercato : 200 M€ et deux stars sacrifiées, Paris tient Haaland !

PSG Mercato : Hakimi en retard, le remplaçant parfait se cache à Madrid !

Mais aussi…

Surprise : lors d’une émission de télé, Daniel Riolo a révélé qu’il avait été supporter de l’ASSE dans sa jeunesse. Le journaliste a ensuite dévié vers le PSG…

Mercato : ASSE ou FC Nantes, quelle serait la meilleure destination pour Bardeli ?

ASSE : double coup dur en Coupe de France, les supporters vont trinquer ! 

ASSE, Stade Rennais : un énorme chassé croisé entre Stassin et Lepaul en janvier ? 

ASSE : un sniper qui terrifie la Ligue 1 déclare sa flamme aux Verts ! 

ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur une priorité totalement inattendue 

ASSE : Ferreira encore forfait mais deux retours importants contre Nancy

ASSE Mercato : Davitashvili préféré à une star internationale

Très mauvaise nouvelle pour l’OM : victime d’une pubalgie, Nayef Aguerd manquera le choc à Nice vendredi. Dans l’actualité marseillaise, il est également question d’une arrivée d’Antoine Griezmann cet hiver !

OM : gros coup dur pour Aguerd, l’hécatombe continue avant Nice !

OM Mercato : Griezmann à Marseille cet hiver, il dit oui ! 

OM Mercato : Benatia réussit un nouveau coup de maître, le Stade Rennais enrage !

OM, Stade Rennais, OGC Nice Mercato : la guerre fait déjà rage pour ce chouchou de Benatia ! 

OM : Pavard brandit une belle carotte avant le Mercato 

OM Mercato : retour de flamme de la Juventus pour Balerdi ?

OM : un petit goût d’ASSE à la Commanderie

L’ancien entraîneur nantais Pierre Aristouy apporte son soutien à Luis Castro, en difficulté en ce moment. Mais il ne mâche pas ses mots envers le patron de la Maison Jaune, Waldemar Kita.

FC Nantes : après Aristouy, un ex du club et figure de Ligue 1 met les Kita plus bas que terre !

FC Nantes Mercato : le plus gros flop des Canaris prêt à plier bagage en janvier ! 

FC Nantes Mercato : Luis Castro a flashé sur un chouchou du LOSC 

Annoncé à Lyon ce mercredi afin de finaliser la location de sa maison, Endrick était à Madrid pour l’entraînement du Real.

OL Mercato : Endrick à Lyon ce mercredi, une signature imminente !

OL : le meilleur buteur des Gones dit déjà stop ! 

OL Mercato : Endrick, c’est démenti !

Courtisé par le club de la capitale, le jeune milieu lillois n’est pas chaud pour quitter les Dogues.

LOSC Mercato : Bouaddi a donné une réponse cash au PSG 

L’actualité des clubs moins médiatisés de Ligue 1, c’est ici.

Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !

Le Racing n’a envoyé aucun représentant à la réunion organisée par la direction de l’arbitrage ce mercredi.

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée

RC Lens Mercato : le Racing va toucher le jackpot en janvier ! 

Le RC Lens ne suit pas l’OM, le PSG et le Stade Rennais sur une polémique majeure

RC Lens : prison avec sursis pour un ancien Sang et Or !

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a été interrogé sur les privilèges dont jouirait Kylian Mbappé. Sa réponse a été très tranchantes.

Équipe de France : Zidane déjà à l’origine d’un gros coup avant même son arrivée ?

Equipe de France : harcelé, Mbappé reçoit un soutien de poids

Le Real Madrid est accusé d’inciter ses joueurs à faire semblant d’être blessés pour échapper à des matches avec leurs sélections.

Comment Mbappé a déterré la hache de guerre entre le PSG et le Real Madrid 

Real Madrid : après Caen, Mbappé a un penchant pour le FC Nantes 

Une grave accusation portée contre le Real Madrid à cause de Mbappé !

Les Unes de la presse espagnole du jour, c’est ici !

Revue de presse espagnole : hécatombe au Real Madrid, l’avenir de Rashford menacé au FC Barcelone ! 

Le FC Barcelone n’affrontera pas Villarreal à Miami, c’est désormais officiel !

FC Barcelone : très bonne nouvelle, la saison est enfin lancée en Ligue des Champions !

FC Barcelone Mercato : Flick éconduit Yamal et fonce sur un buteur qui fait trembler le PSG ! 

FC Barcelone : c’est officiel, adieu Messi et les millions promis !

