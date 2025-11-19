Les infos du jour : le PSG rêve d’Haaland, l’OM de Griezmann, la polémique Mbappé rebondit

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce mercredi 19 novembre 2025.

La grosse info : le PSG prêt à faire une folie pour Haaland !

Selon un média espagnol, le PSG aurait l’intention de proposer 200 M€ pour arracher Erling Haaland à Manchester City. Pour cela, le club de la capitale sacrifierait deux joueurs, Gonçalo Ramos et Kang-in Lee.

Surprise : lors d’une émission de télé, Daniel Riolo a révélé qu’il avait été supporter de l’ASSE dans sa jeunesse. Le journaliste a ensuite dévié vers le PSG…

Très mauvaise nouvelle pour l’OM : victime d’une pubalgie, Nayef Aguerd manquera le choc à Nice vendredi. Dans l’actualité marseillaise, il est également question d’une arrivée d’Antoine Griezmann cet hiver !

L’ancien entraîneur nantais Pierre Aristouy apporte son soutien à Luis Castro, en difficulté en ce moment. Mais il ne mâche pas ses mots envers le patron de la Maison Jaune, Waldemar Kita.

Annoncé à Lyon ce mercredi afin de finaliser la location de sa maison, Endrick était à Madrid pour l’entraînement du Real.

Courtisé par le club de la capitale, le jeune milieu lillois n’est pas chaud pour quitter les Dogues.

L’actualité des clubs moins médiatisés de Ligue 1, c’est ici.

Le Racing n’a envoyé aucun représentant à la réunion organisée par la direction de l’arbitrage ce mercredi.

Le président de la FFF, Philippe Diallo, a été interrogé sur les privilèges dont jouirait Kylian Mbappé. Sa réponse a été très tranchantes.

Le Real Madrid est accusé d’inciter ses joueurs à faire semblant d’être blessés pour échapper à des matches avec leurs sélections.

