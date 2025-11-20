Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
OM : Le point complet sur les cinq blessés avant Nice !
Louis Chrestian
20 novembre 2025

L’Olympique de Marseille entre dans le sprint de la saison avec un effectif amoindri, alors que la trêve internationale vient tout juste de s’achever. Pour les hommes de Roberto De Zerbi, la tension monte d’un cran avant une cascade de rencontres majeures en Ligue 1 et en Ligue des Champions, tandis que les incertitudes planent autour de plusieurs joueurs cadres actuellement en soins.

Les enjeux d’une reprise intense pour Marseille

Après une pause internationale qui n’aura pas permis à l’OM de souffler totalement, le club attaque une séquence décisive du calendrier. À seulement deux points du leader parisien, Marseille doit rapidement trouver la bonne carburation pour tenir la cadence en championnat, tout en espérant briller en Coupe d’Europe. Le groupe olympien démarre fort avec un déplacement piégeux chez le voisin niçois, avant d’enchaîner par un affrontement déjà capital contre Newcastle en Ligue des Champions au Vélodrome. Suivront des confrontations face à Toulouse, Lille et l’Union Saint-Gilloise, une série où chaque absence pèsera lourd dans la balance.

Le communiqué médical de l’OM

À la veille de cette période charnière, l’OM a publié un état des lieux médical très attendu par les supporters. Cinq noms apparaissent sur la liste des indisponibles : Amir Murillo, Facundo Medina, Nayef Aguerd, Hamed Traoré et Amine Gouiri.

Les cinq joueurs blessés : état des lieux détaillé

Amine Gouiri, victime d’une luxation de l’épaule droite et récemment opéré, poursuit sa convalescence. Sa phase postopératoire progresse normalement, sous surveillance renforcée. À l’heure actuelle, aucune estimation précise quant à son retour à la compétition n’a été communiquée, ce qui complique la planification des options offensives de De Zerbi. Pour ceux qui souhaitent savoir comment Marseille s’organise en son absence, un point complet sur les solutions offensives envisagées est disponible.

Facundo Medina soigne une entorse de la cheville droite. Le traitement, adapté quotidiennement, demande patience et précaution pour ne pas forcer une reprise prématurée. Le staff technique surveille son évolution jour après jour, dans l’espoir d’un feu vert rapide, alors que la défense affiche déjà quelques signes d’usure.

Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie, mal insidieux souvent difficile à éradiquer rapidement. Il bénéficie d’une prise en charge ciblée, en concertation avec la sélection marocaine, pour limiter les douleurs et accompagner une reprise step by step. Sa gestion personnalisée traduit la prudence du club, conscient qu’une rechute handicaperait durablement le secteur défensif.

Hamed Traoré est au cœur d’un protocole spécifique après une lésion musculaire à la cuisse droite. Fraîchement arrivé à Marseille, ce jeune international ivoirien (11 sélections, 2 buts) doit encore patienter avant de pouvoir s’exprimer sur le terrain. Son expérience, acquise à Sassuolo et Bournemouth, devait apporter du liant au milieu phocéen – la prudence reste de mise pour que sa rééducation individualisée porte pleinement ses fruits.

Enfin, Amir Murillo a contracté une lésion musculaire à la cuisse gauche lors de son passage en sélection avec le Panama. Un protocole de soins adapté est en place, et sa condition sera réévaluée dans les prochains jours afin de statuer sur une reprise éventuelle avec le groupe olympien.

Un effectif amoindri face à un calendrier chargé

Ce contingent de blessés oblige l’OM à composer avec un groupe restreint, à un moment où l’enchaînement des gros rendez-vous réclame énergie et fraîcheur. L’incertitude sur la durée d’indisponibilité de chaque joueur pèse dans la préparation des compositions, d’autant que plusieurs absents sont des titulaires en puissance ou des options clé sur le banc. Dans ce contexte, l’apport des jeunes et la gestion des rotations deviennent cruciaux pour éviter la surchauffe, alors que la pression est déjà palpable au sortir de la trêve.

L’incertitude demeure sur les délais de retour

À ce jour, l’OM n’a fixé aucune échéance précise pour les retours de Gouiri, Medina, Aguerd, Traoré ni Murillo. L’évolution clinique de chaque cas fera l’objet de nouvelles communications du club au fil des soins. Rester attentif à l’évolution du groupe sera donc indispensable pour tous ceux qui scrutent la dynamique du vestiaire olympien et espèrent un retour rapide des forces vives. Alors que l’équipe aborde une ligne droite remplie de dangers, le suivi médical et la gestion des effectifs seront plus que jamais déterminants pour rester dans la course.

