OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !

L’Olympique de Marseille pourrait bien voir un nouveau dossier mercato lui filer entre les doigts. Après avoir déjà devancé l’OM l’été dernier sur Edon Zhegrova et Jonathan David, la Juventus Turin serait désormais prête à venir marcher sur les platebandes marseillaises concernant Charlie Cresswell, le défenseur de Toulouse.

Cresswell, priorité de l’OM… sous surveillance italienne

À Marseille, le nom de Charlie Cresswell est remonté en haut de la liste en interne. Le jeune défenseur anglais impressionne par son impact physique, son intelligence défensive et sa marge de progression.

L’OM le suit avec une idée claire : anticiper un éventuel remplacement de Nayef Aguerd, dont la blessure inquiète et pourrait perturber les plans hivernaux du club.

Mais voilà : les recruteurs de la Juventus se sont également positionnés. Et pas pour faire de la figuration.

La Juve veut encore recruter en France

La Vieille Dame scrute depuis plusieurs saisons le marché français, et Cresswell coche toutes leurs cases : jeune, puissant, combatif, capable de s’intégrer dans une défense à trois comme à quatre.

La Juventus cherche du renfort derrière et considère Cresswell comme une piste sérieuse et économiquement accessible, comparée à d’autres options plus coûteuses en Serie A.

Une mauvaise nouvelle pour Marseille, qui pourrait revivre un scénario déjà connu…

Déjà deux coups douloureux pour l’OM l’été dernier

L’été dernier, la Juve a déjà devancé l’OM sur deux dossiers majeurs :

Edon Zhegrova , piste offensive validée par Longoria, est finalement parti à Turin.

, piste offensive validée par Longoria, est finalement parti à Turin. Jonathan David, suivi de longue date par l’OM, a aussi pris la direction du Piémont.

Un double coup dur… que Marseille pourrait voir se répéter si la Juventus accélère sur Cresswell dans les semaines à venir.

Quel impact pour Léo Balerdi ?

Fait intéressant : l’intérêt turinois pour Cresswell pourrait avoir une conséquence inattendue.

Depuis plusieurs mercatos, la Juventus suit Léo Balerdi, régulièrement cité comme possible renfort défensif.

Mais si la piste Cresswell venait à se concrétiser, la Juve pourrait abandonner définitivement l’idée de recruter l’Argentin de l’OM.

Un soulagement pour les supporters marseillais, qui voient en Balerdi l’un des hommes forts de l’année 2024–2025… mais une menace supplémentaire sur un dossier prioritaire de ce mercato d’hiver.