RC Lens : un très gros absent de dernière minute pour Strasbourg à Bollaert !
FC Barcelone Mercato : la rumeur d’un grand retour de Messi est relancée !

Lionel Messi célébrant un but avec l'Inter Miami.
William Tertrin
21 novembre 2025

En conférence de presse, Hansi Flick a évoqué la possibilité d’entraîner Lionel Messi un jour, ce qui impliquerait un grand retour au FC Barcelone !

Samedi, le FC Barcelone signe un retour très attendu dans son enceinte mythique du Camp Nou. Dans l’effervescence ambiante, une déclaration d’Hansi Flick sur un potentiel avenir partagé avec Lionel Messi a électrisé la conférence de presse. L’occasion rêvée de scruter, le temps d’un instant, la possibilité d’une rencontre au sommet entre deux figures majeures du football mondial.

Retour du Barça au Camp Nou : un événement attendu

Après d’interminables mois de travaux, le Camp Nou ouvre à nouveau ses portes, même partiellement, à l’occasion de la réception de Bilbao. La jauge fixée à 45 000 supporters promet une ambiance particulière, renforcée par la présence espérée d’anciennes gloires du club. Au cœur de cette ferveur, l’absence de Lionel Messi sera un manque ressenti : l’attaquant argentin, actuellement engagé avec l’Inter Miami, ne peut répondre à l’invitation en raison d’un calendrier chargé.

Pourtant, Messi n’est pas resté indifférent à ce rendez-vous symbolique. Présent sur le site du stade il y a tout juste quelques jours, il a renoué avec un lieu chargé de souvenirs, suscitant l’émotion de nombreux fans et de son ancien club. Un retour marquant, même furtif, au moment où le Barça et son nouvel entraîneur interrogent leur avenir commun.

Hansi Flick face à la question Messi : une réponse pleine de sous-entendus

Interrogé sur la visite inattendue de Messi et la perspective, aussi hypothétique soit-elle, de l’avoir sous ses ordres, Hansi Flick n’a pas éludé l’interrogation. Son admiration est sans réserve : « Messi est le meilleur joueur de football de ces dix dernières années, voire plus. J’ai toujours pris plaisir à le regarder jouer, il est fantastique, ce qu’il a accompli est incroyable. L’entraîner un jour ? Son contrat se termine en 2028, le mien en 2027… ça ne dépend pas de moi. »

Une phrase courte qui semble cacher un petit message destiné aux dirigeants blaugrana, qui feraient énormément d’heureux en offrant une dernière pige à Messi au sein de son club de toujours.

Où en est Lionel Messi ? Point sur sa situation contractuelle

Si l’idée d’une association Flick–Messi agite les supporters, le contrat de Messi à l’Inter Miami s’étire jusqu’à la fin 2028. L’Argentin reste brillant sur les pelouses de MLS : 29 buts et 16 passes décisives pour la dernière saison de MLS, et une influence certaine sur son effectif. Son engagement envers la franchise américaine paraît solide, tout comme l’est la feuille de route de Flick, actuellement liée au Barça jusqu’en 2027. Pour l’instant, la réalité l’emporte sur le rêve, mais l’émotion de cette conférence prouve que le lien Messi-Barça demeure unique.

En attendant, c’est bien autour de cette déclaration pleine de nuances que l’imaginaire barcelonais se nourrit, alors que le Camp Nou célèbre sa renaissance.

