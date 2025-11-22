Face à Nancy ce soir, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, devrait titulariser Joao Ferreira, pourtant calamiteux lors de son dernier match.

On le sait, Eirik Horneland est confronté à de nombreuses absences pour la réception de Nancy ce soir dans le Chaudron. Un match important, surtout après la victoire de Troyes hier sur la pelouse de Laval (1-0). C’est surtout au niveau du compartiment offensif que l’entraîneur de l’ASSE va être amené à faire des choix forts car ses deux pointes, Lucas Stassin et Joshua Duffus, sont blessés. Mais, étonnamment, c’est en défense qu’il s’apprête à faire un changement aussi surprenant qu’inquiétant.

Ferreira titularisé à droite de la défense ?

En effet, selon L’Equipe, Eirik Horneland devrait titulariser Joao Ferreira au poste de latéral droit ce soir. Or, le Portugais reste sur une prestation calamiteuse sur la pelouse du Red Star (1-2), où il avait été impliqué sur l’ouverture du score d’entrée des jeu des locaux avant un contrôle approximatif. Il avait vécu un calvaire durant toute la partie, se faisant prendre systématiquement dans son dos et en ayant beaucoup de déchet dans ses passes. Touché, il avait manqué le déplacement à Troyes (3-2), où Dennis Appiah avait fait un peu mieux même s’il n’avait pas totalement rassuré pour autant.

Ce retour de Ferreira dans le onze de départ ne serait pas de nature à rassurer les supporters. Hormis cela, Horneland devrait aligner une équipe assez habituelle, hormis en attaque : Larsonneur – Ferreira, Bernauer, Nadé, Annan – Moueffek, Jaber, Tardieu – Cardona, Boakye, Davitashvili.