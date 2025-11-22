FC Nantes : Lopes confirme que le match contre Lorient est vital… surtout pour Luis Castro
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : De Zerbi est-il trop dur avec ses joueurs ?

Roberto De Zerbi sur son banc lors d'un match de l'OM en Ligue 1.
Raphaël Nouet
22 novembre 2025

Malgré la large victoire à Nice (5-1), l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a trouvé le moyen de critiquer le niveau de jeu de son équipe. Est-il trop dur ? Nos journalistes en débattent.

Non, il a raison d’être exigeant

« Trop souvent, surtout depuis vingt ans, les Olympiens se sont reposés sur leurs lauriers après une belle victoire. Medhi Benatia dans un premier temps et Roberto De Zerbi dans un second ont notamment été recrutés pour ça : en finir avec le dilettantisme, avec cette propension à se voir trop beau après un succès. Quand on joue à l’OM, on se doit d’avoir un très haut niveau d’exigence et d’investissement parce que dans ce club, la chute est toujours plus douloureuse qu’ailleurs. Après une première saison réussie, le risque d’enflammade est grand. Il est normal que Benatia et De Zerbi jouent les garde-fous en rappelant que le club comme ses supporters ne sauraient se contenter d’une qualification pour la Champions League. L’OM veut des titres, veut rivaliser avec son pire ennemi, même si celui-ci est dopé financièrement. Et pour cela, il faut sans cesse chercher à s’améliorer. Et donc se montrer critique, même dans la victoire.

Au-delà de ça, je partage l’analyse de Roberto De Zerbi concernant la prestation de son équipe. Oui, la victoire à Nice a été belle mais, dans le jeu, il y a à redire. Comme l’a dit Daniel Riolo, face à une équipe moins naïve et moins rongée par le doute que le Gym, certaines carences auraient pu coûter cher. Donc non, Roberto De Zerbi n’est pas trop dur. Il est perfectionniste et c’est ce qu’il faut à l’OM. »

Raphaël NOUET

« Un peu quand même »

« Voir De Zerbi épingler ses joueurs après une victoire 5-1 à Nice, je trouve quand même ça assez surprenant. Hier soir, l’OM a fait plaisir à tous ses supporters. Collectivement, l’équipe a livré un bon match et j’ai beau chercher, je ne vois pas quel joueur pourrait être considéré comme un flop lors de cette rencontre. C’était un vrai bon match de l’OM. Que De Zerbi cherche à ce que personne ne s’endorme sur ses lauriers avant de recevoir Newcastle mardi en Ligue des champions, OK, je suis d’accord avec Raphaël. Mais quand l’Italien dit que l’OM peut faire beaucoup mieux après un 5-1 à l’extérieur, le timing est étrange.

Globalement, la communication à l’OM, c’est quand même quelque chose ! Rien que ces derniers jours, en pleine trêve internationale, il y a eu le message de Longoria sur les réseaux, ces réponses à l’article de L’Equipe qui insistait sur le rôle de Benatia et sa nouvelle emprise sur la « com », le cas Ravanelli évincé car trop proche de De Zerbi si j’ai bien compris… Bref, l’OM, c’est toujours Dallas ! Je trouve que ce club donne l’impression de baigner dans une paranoïa permanente, comme s’il se nourrissait des conflits tout en affirmant son besoin de calme. Mais là, je déborde. C’est un débat qui ne concerne pas les propos de De Zerbi…»

Laurent HESS

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

FC Nantes : Lopes confirme que le match contre Lorient est vital… surtout pour Luis Castro
FC Nantes...

FC Nantes : Lopes confirme que le match contre Lorient est vital… surtout pour Luis Castro

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi sur son banc lors d'un match de l'OM en Ligue 1.
Ligue 1...

OM : De Zerbi est-il trop dur avec ses joueurs ?

Par Raphaël Nouet
RC Lens : un coup de gueule malgré l’Europe en ligne de mire… les mots de Sage après Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : un coup de gueule malgré l’Europe en ligne de mire… les mots de Sage après Strasbourg

Par William Tertrin
OM, ASSE : Brandao a tranché entre Marseille et les Verts !
ASSE...

OM, ASSE : Brandao a tranché entre Marseille et les Verts !

Par Laurent Hess
Le Stade Rennais détruit l’AS Monaco et gâche les débuts de Pogba en Ligue 1 !
AS Monaco...

Le Stade Rennais détruit l’AS Monaco et gâche les débuts de Pogba en Ligue 1 !

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur une pépite brésilienne, le PSG pris de court !
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça fonce sur une pépite brésilienne, le PSG pris de court !

Par Laurent Hess
OM : la réponse éclatante de Greenwood à un champion du monde !
OM...

OM : la réponse éclatante de Greenwood à un champion du monde !

Par Laurent Hess
FC Nantes : Luis Castro fait passer un message aux Kita avant le match couperet contre Lorient
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro fait passer un message aux Kita avant le match couperet contre Lorient

Par Laurent Hess
ASSE – Nancy : la compo des Verts, avec Ferreira titulaire
AS Nancy Lorraine...

ASSE – Nancy : la compo des Verts, avec Ferreira titulaire

Par Laurent Hess
Ligue 2 : l’ASSE peut grimper à la 2e place grâce à un ancien Vert
AS Nancy Lorraine...

Ligue 2 : l’ASSE peut grimper à la 2e place grâce à un ancien Vert

Par Laurent Hess
Ganiou montre la voie, Thauvin n’a pas digéré… les notes du RC Lens face à Strasbourg (1-0)
Ligue 1...

Ganiou montre la voie, Thauvin n’a pas digéré… les notes du RC Lens face à Strasbourg (1-0)

Par William Tertrin
FC Barcelone – Athletic Bilbao : la dernière petite douceur de Lamine Yamal en vidéo
FC Barcelone...

FC Barcelone – Athletic Bilbao : la dernière petite douceur de Lamine Yamal en vidéo

Par Laurent Hess
Liga : le FC Barcelone en démonstration pour son grand retour au Camp Nou !
FC Barcelone...

Liga : le FC Barcelone en démonstration pour son grand retour au Camp Nou !

Par Laurent Hess
ASSE : les Verts ont frôlé une immense catastrophe, les ambitions européennes de Larry Tanenbaum confirmées !
ASSE...

ASSE : les Verts ont frôlé une immense catastrophe, les ambitions européennes de Larry Tanenbaum confirmées !

Par Laurent Hess
RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès
Ligue 1...

RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès

Par William Tertrin
Mercato : avant l’ASSE, Nancy annonce une recrue bien connue du Stade Rennais
AS Nancy Lorraine...

Mercato : avant l’ASSE, Nancy annonce une recrue bien connue du Stade Rennais

Par Laurent Hess
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : la compo face à Strasbourg, le remplaçant de Gradit est connu

Par William Tertrin
ASSE : avant Nancy, Nadé lance un défi aux Verts !
AS Nancy Lorraine...

ASSE : avant Nancy, Nadé lance un défi aux Verts !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Donnarumma règle ses comptes avec Luis Enrique !
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma règle ses comptes avec Luis Enrique !

Par Laurent Hess
Liga : le FC Barcelone au cœur d’un immense scandale, des têtes prêtes à tomber !
FC Barcelone...

Liga : le FC Barcelone au cœur d’un immense scandale, des têtes prêtes à tomber !

Par Laurent Hess
Marco Verratti assistant à un match du PSG au Parc des Princes.
Ligue 1...

PSG : Marco Verratti vers l’un des plus grands clubs du monde !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une conférence de presse.
Liga...

Real Madrid : Elche, Mbappé, les critiques… Xabi Alonso répond à tout

Par Raphaël Nouet
Illustration de la Beaujoire.
FC Nantes...

Le FC Nantes est passé à côté d’un futur Ballon d’Or !

Par Raphaël Nouet
Estéban Lepaul en action lors du match du Stade Rennais sur la pelouse du Paris FC.
Ligue 1...

Stade Rennais : la sortie forte de Lepaul sur Beye

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet