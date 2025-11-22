Formé à l’ASSE et lui aussi très critiqué en son temps pour son manque d’efficacité, Arnaud Nordin a apporté tout son soutien à Lucas Stassin, qui traverse des moments difficiles.

Ce samedi, le média Top Mercato dévoile une interview d’Arnaud Nordin. L’occasion de prendre des nouvelles de l’ailier, qui a quitté Montpellier cet été après la relégation pour s’engager avec Mayence. Il y joue peu, sans doute le temps de se familiariser avec son nouvel environnement, ce qui lui laisse le temps de suivre les matches de l’AS Saint-Etienne. Nordin a été formé chez les Verts et il y a joué quatre ans chez les professionnels, avant de partir en 2022… là aussi après une relégation. Dans son entretien, il a notamment été question de Lucas Stassin, qui connaît une première partie de saison compliquée, et de son amour de l’ASSE.

« Je garde des souvenirs incroyables de mes vertes années »

« Je suis toujours les Verts, bien sûr ! J’ai toujours des amis là-bas, comme Mickaël Nadé, Aymen Moueffek, je connais aussi Irvin Cardona. Je regarde leurs matchs dès que je le peux. J’espère qu’ils vont monter aussi. J’espère qu’ils monteront directement avec Montpellier ! Les gens disent l’ogre de la L2 parce qu’ils ont plus de moyens que les autres. Est-ce qu’ils doivent s’excuser d’avoir plus d’argent que les autres ? Je ne pense pas. C’est leur chance à eux, qu’ils en profitent si ça leur permet d’être plus performants sur le terrain et de remonter. C’est que les dirigeants auront eu raison de mettre cet argent-là. Même si je comprends les autres clubs qui n’ont pas forcément autant à dépenser pour se renforcer, c’est comme ça dans toutes les ligues, dans toutes les divisions. »

« Je pense que c’est un super joueur, un vrai n° 9, capable de marquer et de faire marquer. Avec le ballon, il est très bon, pied droit, pied gauche. De la tête aussi. C’est leur n° 9, leur attaquant, leur joueur « star ». J’espère pour eux qu’il va rester au mercato hivernal parce que je pense qu’il peut vraiment les aider à remonter. Je garde des souvenirs incroyables de mes vertes années. Saint-Étienne, c’est incroyable. C’est une ville super attachante, les gens vivent pour le football. Quand on gagnait le dimanche, le lundi, tout le monde était heureux en ville. J’y ai gardé des attaches. J’ai tout connu là-bas. J’ai eu mon permis là-bas, j’ai eu mon bac là-bas. C’est forcément une ville que j’aime beaucoup. J’ai 3-4 villes que j’affectionne particulièrement et, forcément, Saint-Étienne en fait partie. »