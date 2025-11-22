FC Nantes Mercato : Tati a demandé à partir en janvier !
ASSE Mercato : Stassin prié de rester sous peine de semer le chaos chez les Verts

Lucas Stasisn (ASSE)
William Tertrin
22 novembre 2025

Arnaud Nordin, ancien joueur de l’ASSE, s’est exprimé sur Lucas Stassin, annoncé sur le départ pour cet hiver au mercato.

L’AS Saint-Étienne a traversé une période délicate et s’est bien relancée avant la trêve contre Troyes. Mais, dans ce contexte, certains joueurs se révèlent plus essentiels que jamais. Parmi eux, Lucas Stassin est évidemment le joueur par lequel la remontée des Verts doit passer. Mais le Belge pourrait bien quitter le Forez cet hiver.

Arnaud Nordin, ancien ailier stéphanois (2016-2022), aujourd’hui à Mayence, suit toujours de près les performances de son ancien club. Avec 148 matchs et 18 buts sous le maillot vert, Nordin garde un souvenir ému de son passage à Saint-Étienne. Dans une interview accordée à Top Mercato, il a donné son avis sur la saison des Verts et a évoqué le rôle crucial de Stassin.

Sans Stassin, pas de montée ?

« Je pense que c’est un super joueur, un vrai n° 9, capable de marquer et de faire marquer. Avec le ballon, il est très bon, pied droit, pied gauche. De la tête aussi », souligne Nordin. Pour lui, Stassin n’est pas seulement un buteur, mais « leur n° 9, leur attaquant, leur joueur ‘star’ ».

Logiquement, l’ancien Stéphanois pense que Stassin peut jouer un rôle crucial dans la saison des Verts : « J’espère pour eux qu’il va rester au mercato hivernal parce que je pense qu’il peut vraiment les aider à remonter. »

Stassin ne marque plus mais peut frapper à tout moment

La déclaration est claire : pour Nordin, Stassin est un facteur X, capable de changer le cours d’une saison. Dans une équipe en reconstruction, où chaque but compte, perdre une telle pièce pourrait-elle remettre en cause la saison de l’ASSE ? S’il n’y a pas de montée en Ligue 1, cela sèmera le chaos au sein du club et chez les supporters.

Ce message sonne comme un avertissement à l’ASSE : garder Stassin est non seulement stratégique, mais peut-être même vital pour espérer la remontée en Ligue 1. Avec 4 buts et 2 passes décisives cette saison, Stassin a déjà su se montrer précieux, même s’il n’a plus inscrit le moindre but depuis le 23 septembre à Amiens. Blessé et indisponible pour affronter Nancy ce samedi soir, il n’a plus le rendement attendu, mais tout le monde sait qu’un joueur de ce calibre peut frapper à tout moment…

