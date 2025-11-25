ASSE Mercato : deux priorités transmises à Kilmer Sports pour janvier 
ASSE Mercato : deux priorités transmises à Kilmer Sports pour janvier 

Ivan Gazidis (ASSE)
Bastien Aubert
25 novembre 2025

Selon les dernières indiscrétions, les dirigeants de l’ASSE pourraient recruter dans deux secteurs bien précis au prochain mercato hivernal.

L’ASSE prépare un mercato hivernal stratégique. Selon les dernières indiscrétions, Kilmer Sport devrait identifier deux secteurs prioritaires pour la seconde partie de saison avec un double objectif de renforcer l’équipe d’Erik Hornelansd là où il manque de solutions fiables.

« Les latéraux, c’est une priorité absolue », explique Joss Randall sur Peuple Vert. « Je trouve qu’on a finalement peu de bonnes solutions, ni à gauche ni à droite… surtout à gauche. » L’ASSE pourrait donc se positionner rapidement sur un profil capable de sécuriser les couloirs et d’apporter plus de régularité défensive et offensive.

Un 6 et des latéraux en priorités cet hiver ?

Mais le renfort ne se limite pas aux latéraux. Si l’idée de recruter un gardien a déjà fuité, Sylvain, autre observateur de l’ASSE, un autre secteur mérite également des moyens financiers conséquents : « Il manque un vrai numéro 6. Un joueur qui fait le lien, qui reste bien en place devant la défense, pendant que des joueurs comme Moueffek peuvent se projeter. » 

L’ASSE pourrait donc vouloir investir pour stabiliser le cœur du jeu et permettre à ses jeunes talents de s’exprimer plus librement. Avec ces deux priorités claires, le mercato stéphanois pourrait être décisif pour relancer une équipe encore en construction et préparer l’avenir sous l’ère Kilmer Sports. Le club devra toutefois sortir le chéquier pour attirer les profils capables de faire la différence dès janvier.

