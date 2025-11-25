L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a dévoilé son onze de départ pour défier Newcastle ce soir au Vélodrome, dans un match vital pour la suite de l’aventure en Champions League.

Avec trois petits points en quatre matches, l’OM a mal débuté sa phase de Ligue de la C1. Il lui faut inverser la tendance lors des quatre dernières rencontres restantes et cela débute ce soir au Vélodrome face à Newcastle. Pour cette affiche contre des Magpies qui rappellent un bon souvenir (la demi-finale de C3 remportée en 2004), Roberto De Zerbi est privé de Nayef Aguerd en défense centrale, le Marocain souffrant toujours de sa pubalgie. Facundo Medina est également absent en défense car il a rechuté de sa blessure. Amir Murillo n’est pas là non plus. Enfin, Amine Gouiri n’est pas remis de son opération d’une épaule.

Voici donc le onze aligné par l’entraîneur de l’OM pour ce choc avec la présence confirmée de Bakola, énorme surprise de la soirée !

OM : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Palmieri – Vermeeren, Hojbjerg, Bakola – Greenwood, Aubameyang, Paixao.