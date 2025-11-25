Selon L’Equipe, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, aurait décidé de titulariser le jeune Darryl Bakola (17 ans) ce soir pour affronter Newcastle en Champions League.

C’est une énorme surprise que vient de dévoiler L’Equipe : Roberto De Zerbi aurait l’intention de titulariser Darryl Bakola ce soir au milieu de terrain face à Newcastle. L’entraîneur de l’OM pense que la bataille du milieu va conditionner le résultat final et il aurait l’intention de le densifier pour l’occasion. Mais alors qu’on attendait une titularisation d’Arthur Vermeeren ou Matt O’Riley aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Geoffrey Kondogbia, ce serait finalement Bakola qui serait titularisé.

Ce serait un désaveu pour Vermeeren

En plus d’être une surprise, ce serait un sacré désaveu pour Vermeeren et O’Riley, qui débuteraient donc sur le banc. Pourtant, le Belge comme le Danois n’ont pas démérité depuis le début de la saison, notamment en Champions League. Vermeeren avait été impressionnant lors de l’unique victoire de l’OM en C1, contre l’Ajax Amsterdam (4-0). O’Riley, lui, s’était magnifiquement acquitté de sa tâche, qui était de bloquer Federico Valverde à Madrid (1-2).

Depuis le début de la saison, Bakola n’a disputé que cinq bouts de matches, pour un total de vingt-quatre minutes. Est-il prêt pour un match de ce niveau, avec une telle intensité, face à un tel adversaire et dans un tel contexte ? Roberto De Zerbi semble penser que oui…