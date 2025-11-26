OM : Riolo s’emballe après Newcastle et met un Marseillais à l’honneur

Daniel Riolo a livré son analyse après la victoire de l’OM en Ligue des Champions face à Newcastle (2-1).

Auteur d’une belle prestation collective, l’Olympique de Marseille a battu ce mardi Newcastle (2-1), décrochant ainsi sa deuxième victoire en cinq rencontres de Ligue des Champions. Pour le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, ce succès contre les Magpies constitue un véritable match référence pour les Marseillais.

« T’étais à la cave et t’es quand même remonté au premier étage »

« On m’a dit plusieurs fois cette année qu’il y avait eu des matchs références pour l’OM. Non, moi je pense que c’est maintenant, que c’est ce (mardi) soir. T’étais à la cave et t’es quand même remonté au premier étage », a estimé Daniel Riolo dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport.

« Si le match de ce (mardi) soir ne te donne pas confiance en ce que tu es capable de faire, au moment où la Ligue des Champions semblait te brûler les pieds… Vu ce que tu as fait là, si ça ne te donne pas confiance, tant pis pour toi. Mais je pense que ça va leur donner confiance et qu’ils avaient besoin de ça. Ils avaient besoin d’un bon match dans le contenu, d’une fin de match avec la trouille où il fallait balancer le ballon… Une fin de match à la bagarre, c’est important la bagarre. D’un coup, ils se sont débloqués mentalement. C’est la confiance qu’il manque à cette équipe. Elle ne croit pas assez en ce qu’elle est capable de faire. Je pense que ce match peut les débloquer. Maintenant, il faut faire les playoffs, il faut le faire, il faut y aller, il faut enchaîner », a poursuivi l’éditorialiste.

Riolo sous le charme de Bakola

Daniel Riolo s’est, par ailleur, montré dithyrambique envers Darryl Bakola, qui a séduit face à Newcastle pour sa première titularisation en pro sous le maillot marseillais. « Pour sa première en tant que titulaire, je l’ai trouvé assez gonflé. Il a été audacieux dans une position très difficile, celle du meneur de jeu. Dans une première période où tout le monde est passé à côté, il a osé des trucs, il ne s’est pas planqué. Alors, il a raté mais il a aussi fait. Sur cette première mi-temps, c’est difficile de lui reprocher des choses alors que des cadres sont passés à côté. Cette passe en deuxième mi-temps, elle est très belle mais pour moi ce n’est pas une passe décisive, je déteste qu’on dise ça. La passe est fantastique et je mets son match en avant mais ce n’est pas ça une passe décisive, Aubameyang s’est construit le but mais c’est un détail. Ce gamin, je ne m’attendais pas à ce qu’il ose comme ça, il est technique, c’est bien. »