PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Tottenham, avec une grosse surprise
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le bourreau du FC Barcelone a déclenché un séisme… au Real Madrid !

Le bourreau du FC Barcelone a déclenché un séisme… au Real Madrid !
William Tertrin
26 novembre 2025

Très remarqué lors de la grosse victoire de Chelsea face au FC Barcelone mardi soir, le jeune Estevão a provoqué un conflit… au Real Madrid.

La claque à Stamford Bridge continue de résonner du côté de la capitale espagnole. Chelsea a balayé le FC Barcelone (3-0) lors d’une soirée européenne qui restera dans les mémoires, mais tout Madrid n’a retenu que le nom d’Estêvão. Étincelant, le Brésilien de 18 ans a mystifié la défense barcelonaise et inscrit un but d’anthologie, déclenchant un mélange de fascination et d’amertume au Real.

La sensation brésilienne : un but, des regrets, des comptes à rendre

À Madrid, personne n’a digéré la soirée. Le but exceptionnel d’Estêvão, à la fois geste technique et démonstration de sang-froid, est venu comme une gifle. Voilà un jeune attaquant qui symbolise le football moderne : dribbleur, imprévisible, créatif. Soudain, la frustration monte — pourquoi n’avoir pas tout misé sur ce talent alors que le club le suivait depuis des mois ?

Dans les couloirs de Valdebebas, on parle d’une opportunité envolée. On pensait qu’Endrick allait naturellement s’imposer comme le numéro un de la « génération dorée » brésilienne, mais le coup de projecteur braqué sur Estêvão change la donne. Ses accélérations, sa prise de risque et cette aisance à faire basculer un choc européen laissent un parfum amer du côté madrilène.

Juni Calafat visé : le Real Madrid s’interroge sur ses choix

La soirée décevante n’a pas seulement braqué les projecteurs sur le joueur ; elle a également mis en cause Juni Calafat, le stratège du recrutement international à la « Casa Blanca ». Selon Defensa Central, le club attend aujourd’hui des explications sur le choix de n’avoir pas sécurisé Estêvão, alors qu’il avait été repéré de longue date.

Calafat avait reconnu la qualité du Brésilien, mais la décision finale a penché en faveur d’Endrick, jugé alors plus apte à exploser au plus haut niveau. Aujourd’hui, avec l’apparition éclatante d’Estêvão sur la grande scène, la direction madrilène remet en question cette stratégie. L’impression, tenace, de s’être fait doubler dans la course aux jeunes talents brésiliens enflamme les discussions en interne.

Vers un nouveau virage dans la stratégie de recrutement ?

La pression monte, et le Real Madrid entre en phase d’autocritique. Que faire désormais ? L’état-major sait que, pour continuer à dominer l’Europe, il ne suffit plus de détecter les jeunes cracks : il faut aussi oser agir sans hésitation.

L’affaire Estêvão pourrait bien marquer un tournant. Le spectre de voir d’autres prodiges échapper à la Maison Blanche préoccupe. Faut-il revoir le prisme d’évaluation, oser des all-in sur les profils en devenir ou diversifier les profils ciblés ? Une chose est sûre : l’exigence d’excellence sur le marché brésilien, qui a mené à des réussites comme celle de Vinícius Júnior, doit désormais s’accompagner d’une audace renouvelée.

FC BarceloneReal Madrid
#A la une

Les plus lus

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos
Ligue des champions...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter l’Olympiakos

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue des champions...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Tottenham, avec une grosse surprise

Par William Tertrin
Le bourreau du FC Barcelone a déclenché un séisme… au Real Madrid !
FC Barcelone...

Le bourreau du FC Barcelone a déclenché un séisme… au Real Madrid !

Par William Tertrin
Mercato : le PSG et le FC Barcelone reçoivent une réponse cinglante pour une cible commune !
FC Barcelone...

Mercato : le PSG et le FC Barcelone reçoivent une réponse cinglante pour une cible commune !

Par William Tertrin
Les supporters de l'OM en fusion
Ligue des champions...

OM : une soirée historique déjà promise au Vélodrome face à Liverpool

Par William Tertrin
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye balance sur l’état psychologique de son groupe

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un joueur à l’avenir incertain lance un message à Horneland

Par William Tertrin
OM : un miracle signé De Zerbi pour aller très loin en Ligue des Champions ?
Ligue des champions...

OM : un miracle signé De Zerbi pour aller très loin en Ligue des Champions ?

Par William Tertrin
Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz
Ligue 1...

Stade Rennais : Fofana, Lepaul… Beye fait des annonces avant Metz

Par William Tertrin
Waldemar et Franck Kita dans les tribunes du stade Louis-II.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un attaquant qui connaît bien la Ligue 1 va débarquer !

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, lors du match contre Monaco.
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle est tombée, Luis Castro a été remis à sa place

Par William Tertrin
Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC
LOSC...

Mercato : le RC Lens a remporté une belle bataille face au LOSC

Par William Tertrin
Les supporters de Newcastle
Ligue des champions...

OM – Newcastle : un scandale éclate après le match !

Par Fabien Chorlet
Lucas Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : un ancien Vert tranche pour l’avenir de Stassin

Par Fabien Chorlet
Hervé Koffi
Ligue 1...

RC Lens : bonne nouvelle confirmée avant Angers !

Par Fabien Chorlet
Frank McCourt
Ligue des champions...

OM : les mots forts de McCourt après la victoire contre Newcastle

Par Fabien Chorlet
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, arpentant la pelouse avant un match de L1.
Mercato...

PSG Mercato : Luis Enrique se prend un stop pour un international français

Par Raphaël Nouet
Paul Pogba
AS Monaco...

Revue de presse : coup dur pour Pogba, un joueur de MU arrive en L1, un Rennais courtisé !

Par Raphaël Nouet
Yvan Neyou
ASSE...

ASSE : un joueur était « limite en dépression » chez les Verts

Par Fabien Chorlet
Ousmane Dembélé
Ligue des champions...

PSG : le groupe de Luis Enrique pour Tottenham avec Dembélé

Par Fabien Chorlet
John Textor
Ligue 1...

OL : le président de Botafogo tacle Lyon et Textor

Par Fabien Chorlet
Darryl Bakola
Ligue des champions...

OM : Riolo s’emballe après Newcastle et met un Marseillais à l’honneur

Par Fabien Chorlet
Xabi Alonso
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : le Barça et Flick descendus en flèche, le Real en thérapie à Athènes

Par Fabien Chorlet
Luis Castro
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro sur la sellette, c’est confirmé !

Par Fabien Chorlet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet