Le bourreau du FC Barcelone a déclenché un séisme… au Real Madrid !

Très remarqué lors de la grosse victoire de Chelsea face au FC Barcelone mardi soir, le jeune Estevão a provoqué un conflit… au Real Madrid.

La claque à Stamford Bridge continue de résonner du côté de la capitale espagnole. Chelsea a balayé le FC Barcelone (3-0) lors d’une soirée européenne qui restera dans les mémoires, mais tout Madrid n’a retenu que le nom d’Estêvão. Étincelant, le Brésilien de 18 ans a mystifié la défense barcelonaise et inscrit un but d’anthologie, déclenchant un mélange de fascination et d’amertume au Real.

La sensation brésilienne : un but, des regrets, des comptes à rendre

À Madrid, personne n’a digéré la soirée. Le but exceptionnel d’Estêvão, à la fois geste technique et démonstration de sang-froid, est venu comme une gifle. Voilà un jeune attaquant qui symbolise le football moderne : dribbleur, imprévisible, créatif. Soudain, la frustration monte — pourquoi n’avoir pas tout misé sur ce talent alors que le club le suivait depuis des mois ?

Dans les couloirs de Valdebebas, on parle d’une opportunité envolée. On pensait qu’Endrick allait naturellement s’imposer comme le numéro un de la « génération dorée » brésilienne, mais le coup de projecteur braqué sur Estêvão change la donne. Ses accélérations, sa prise de risque et cette aisance à faire basculer un choc européen laissent un parfum amer du côté madrilène.

Juni Calafat visé : le Real Madrid s’interroge sur ses choix

La soirée décevante n’a pas seulement braqué les projecteurs sur le joueur ; elle a également mis en cause Juni Calafat, le stratège du recrutement international à la « Casa Blanca ». Selon Defensa Central, le club attend aujourd’hui des explications sur le choix de n’avoir pas sécurisé Estêvão, alors qu’il avait été repéré de longue date.

Calafat avait reconnu la qualité du Brésilien, mais la décision finale a penché en faveur d’Endrick, jugé alors plus apte à exploser au plus haut niveau. Aujourd’hui, avec l’apparition éclatante d’Estêvão sur la grande scène, la direction madrilène remet en question cette stratégie. L’impression, tenace, de s’être fait doubler dans la course aux jeunes talents brésiliens enflamme les discussions en interne.

Vers un nouveau virage dans la stratégie de recrutement ?

La pression monte, et le Real Madrid entre en phase d’autocritique. Que faire désormais ? L’état-major sait que, pour continuer à dominer l’Europe, il ne suffit plus de détecter les jeunes cracks : il faut aussi oser agir sans hésitation.

L’affaire Estêvão pourrait bien marquer un tournant. Le spectre de voir d’autres prodiges échapper à la Maison Blanche préoccupe. Faut-il revoir le prisme d’évaluation, oser des all-in sur les profils en devenir ou diversifier les profils ciblés ? Une chose est sûre : l’exigence d’excellence sur le marché brésilien, qui a mené à des réussites comme celle de Vinícius Júnior, doit désormais s’accompagner d’une audace renouvelée.