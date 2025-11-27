Stade Rennais : Habib Beye va lancer une nouvelle pépite à Metz !

Un jeune joueur du Stade Rennais va intégrer le groupe demain à Metz.

Le Stade Rennais est 6e de Ligue 1 et il reste sur une super série de 3 victoires consécutives. Proche de la sortie, Habib Beye est parvenu à inverser la tendance et ses choix sont de plus en plus payants, notamment celui de faire confiance aux jeunes. Après Jacquet, Cissé ou encore Meïté, c’est Aït-Boudlal qui fait de plus en plus forte impression.

Baptême du feu avec le Stade Rennais pour Legendre

Et demain, à Metz, Beye pourrait lancer un nouveau jeune. Selon Ouest-France, le coach du Stade Rennais va en effet convoquer pour la première fois l’attaquant Elias Legendre, âgé de 17 ans. Celui-ci devrait signer un premier contrat professionnel sous peu. A noter que Kader Meïté, incertain, sera bien du déplacement en Lorraine.