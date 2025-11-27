OGC Nice : Haise a proposé sa démission, l’OM l’a poussé à bout !

Le coach niçois a fait des confidences ce jeudi après la nouvelle défaite du Gym en Ligue Europa.

L’OGC Nice pouvait égaler la pire série d’un club français en Coupe d’Europe en cas de 17e match consécutif sans victoire ce jeudi soir à Porto. Et le cauchemar s’est poursuivi pour les Aiglons qui ont encaissé un but après 18 secondes de jeu. Après une perte de balle de Terem Moffi, Gabri Veiga a trouvé le chemin des filets sur une frappe déviée par Dante. L’OGC Nice s’est finalement incliné logiquement (0-3). La 5e défaite en autant de matchs pour les hommes de Franck Haise, battus précédemment par la Roma (2-1), Fenerbahçe (2-1), le Celta Vigo (2-1) et Fribourg (3-1).

Haise était prêt à quitter Nice après le derby contre l’OM

La formation niçoise de Franck Haise est en pleine crise et après cette nouvelle déroute, l’ancien lensois a confié qu’il avait proposé sa démission après la gifle face à l’OM (1-5). « C’est un métier passionnant, et je me remets en cause, a-t-il glissé. J’ai proposé à mes dirigeants d’être l’électrochoc après Marseille, mais ce n’était pas le moment sinon je ne serais pas devant vous. Pas de démission non, mais j’assume mes responsabilités. Prendre un but de cette manière-là dans le moment qu’on traverse, c’est pas le meilleur moyen de démarrer. On se met une balle dans le pied. Mais pas de découragement. La Coupe d’Europe, c’est terminé mais pas de résignation. »