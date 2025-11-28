FC Metz – Stade Rennais : un joueur messin a pété les plombs ! (vidéo)

Attitude lunaire du Messin Koffi Kouao avant d’affronter le Stade Rennais…

La 14e journée de Ligue 1 débute ce soir avec le déplacement du Stade Rennais à Metz, et l’avant-match a été marqué par l’incroyable attitude du défenseur messin Koffi Kouao.

Kouao n’a pas voulu s’échauffer

Kouao a en effet refusé de s’échauffer, préférant s’asseoir sur le ballon plutôt que de participer à l’échauffement collectif, afin de protester contre la décision de son coach Stéphane Le Mignan de ne pas le titulariser pour la première fois de la saison !