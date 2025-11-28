Stade Rennais : la passe de 4 à Metz, le SRFC d’Habib Beye est 4e de Ligue 1 !

Le Stade Rennais s’est imposé à Metz (1-0) ce vendredi soir. Il est 4e de Ligue 1 avant les matchs de samedi et dimanche…

Il est de plus en plus loin, le temps où Habib Beye faisait les choux gras des médias avec sa possible éviction. Longtemps moribond, le Stade Rennais carbure maintenant plein pot et la tendance s’est confirmée ce soir à Metz où le SRFC est allé chercher un 4e succès de rang en Ligue 1 qui lui permet de grimper à la 4e place du classement.

1er but de la saison pour Rongier, Samba énorme

Valentin Rongier a concrétisé la domination du Stade Rennais en ouvrant le score en milieu de première mi-temps suite à un service d’Embolo. Avant son but, l’ancien nantais avait touché du bois, tout comme Cissé, et Embolo avait raté une grosse occasion. Metz a ensuite poussé pour égaliser mais Brassier a réalisé un sauvetage et Yegbe a manqué l’immanquable. Juste avant le retour aux vestiaires, Samba s’est interposé devant Tsitaichvili et Lepaul a été à deux doigts de faire le break, sa frappe contrée par Gbamin échouant sur la transversale de Fisher.

En deuxième mi-temps, le FC Metz a poussé. Beye a lancé Merlin, Blas et Rouault à l’heure de jeu. Mais pour préserver son avantage, le Stade Rennais s’en est remis à Brice Samba, auteur de trois grosses parades en fin de match.