ASSE Mercato : un autre club de L1 que le Paris FC prend la pole pour Stassin, le dossier s'accélère !  

Lucas Stassin (ASSE)
Bastien Aubert
1 décembre 2025

Alors que le Paris FC semblait favori pour relancer Lucas Stassin (21 ans) au mercato hivernal, un autre club de Ligue 1 semble mieux positionné.

Coup de tonnerre pour l’avenir de Lucas Stassin ! Alors que le Paris FC semblait en pole pour récupérer l’attaquant de l’ASSE lors du mercato hivernal, un autre club de Ligue 1 prend l’avantage : le Stade Rennais. Selon Foot01, les Bretons ont toujours dans leur viseur l’attaquant belge qui souhaite quitter l’AS Saint-Étienne et la Ligue 2.

Rennes n’est pas un inconnu pour Stassin : le club breton s’était déjà intéressé à lui lors du dernier mercato estival. Mais un élément pourrait accélérer le dossier cet hiver selon L’Équipe : le cas Breel Embolo. Bien intégré au Stade Rennais, le buteur suisse pourrait partir rapidement, l’AS Rome n’ayant pas écarté l’idée de le recruter dès janvier.

Stade Rennais : un départ d’Embolo accélèrerait la venue de Stassin 

Les Romains avaient déjà tenté de le recruter cet été, avant de se faire devancer par le SRFC. Malgré un excellent début de saison en Serie A, la Roma rencontre des difficultés offensives : Artem Dovbyk ne compte que 2 buts et Evan Ferguson 1 seul. 

Si la Roma offre le bon prix, Embolo pourrait filer en Italie, ouvrant ainsi la voie pour que Rennes se positionne rapidement sur Stassin. Un véritable jeu de chaises musicales qui pourrait profiter aux deux clubs, de part et d’autre des Alpes, et offrir à Lucas Stassin une opportunité de retrouver l’élite française dès cet hiver.

