Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : les mots forts de Mathias Pogba pour son frère

Sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba, qui a été condamné à un an de prison ferme (plus deux avec sursis) dans le cadre de la tentative d’extorsion dont Paul a été victime, a dit combien il était fier de voir son cadet revenir au jeu : « Mon frère… le POGBACK. Ah lala, si les gens savaient vraiment que ce qu’on a traversé. Deux ans loin des terrains. Deux ans loin de ce que tu aimes depuis que t’es gamin. Deux ans à encaisser des mots, des jugements, des regards. Deux ans d’injustice qui auraient pu briser n’importe qui. Mais toi, jamais. Quand je te vois remettre les crampons aujourd’hui, tout me revient. Les heures passées au City stade à Roissy, les embrouilles pour un but ‘qui était dedans ou pas’. Les débats interminables sur qui était le meilleur entre Cristiano et Messi. Les idoles qu’on imitait dès qu’on les voyait passer sur un écran. Nous trois (avec Florentin Pogba, leur grand frère), inséparables, avec un seul langage: le foot. Et maintenant… te revoir fouler un terrain après cette tempête… C’est autre chose. C’est fort ».

Girondins : rendez-vous serein devant la DNCG ?

C’est ce mardi que les Girondins de Bordeaux doivent présenter leur bilan comptable à la DNCG. Un dirigeant a confié son optimisme avant ce rendez-vous : « Les chiffres annoncés seront tenus ». S’il n’y a pas de sanction, le FCGB pourra espérer se renforcer cet hiver, dans les limites financières d’un club de N2…

Stade Rennais : accord trouvé pour Legendre !

Comme déjà expliqué hier, le journaliste du Parisien Benjamin Quarez confirme qu’un accord a été trouvé au Stade Rennais pour le premier contrat professionnel de l’attaquant Elias Legendre Quiñonez. Une signature est attendue en début de semaine, quelques jours après sa première apparition dans le groupe d’Habib Beye.

LOSC : Umtiti parle de sa dépression

Retraité depuis ue poignée de semaines, Samuel Umtiti (32 ans) est revenu dans L’Équipe sur la crise de confiance qu’il a traversée ces derniers mois au LOSC. « Je n’en ai pas parlé avant puisque déjà, je pense que j’avais du mal à mettre un mot sur ce que je vivais. Et ensuite, quand on est joueur, je pense que c’est un sujet qui est très tabou. Et je me suis dit : “Non, Sam, tu es un homme fort, tu as vécu des situations compliquées, mais tu vas te relever, comme tu as toujours essayé de le faire.” Donc, pour moi, c’était logique de ne pas en parler. Mais, au final, je me suis fait du mal en restant silencieux. Et c’est vrai que j’aurais pu en parler pour pouvoir me sortir de là un peu plus rapidement et pour pouvoir aussi aider des jeunes qui étaient dans le besoin. »

RC Lens Mercato : le téléphone de Leca sonne déjà !

Leader de Ligue 1 pour la première fois depuis août 2002, le RC Lens marche sur l’eau et peut se targuer d’avoir réussi son recrutement estival. La belle histoire n’est sans doute pas finie. Selon L’Équipe, le téléphone de Jean-Louis Leca sonne déjà pour janvier, date à laquelle le club devrait faire quelques ajustements, notamment après la grave blessure de Jonathan Gradit (fracture tibia-péroné).

FC Lorient : Kouassi approché par Bournemouth

Auteur d’un bon début de saison avec le FC Lorient, Arsène Kouassi est déjà courtisé en vue du mercato. Selon Africa Foot, le latéral gauche des Merlus est dans le viseur de Bournemouth en vue du prochain mercato estival.