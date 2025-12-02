Revue de presse : les Pogba font la paix, le RC Lens lance déjà son mercato, un accord trouvé au Stade Rennais !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : les Pogba font la paix, le RC Lens lance déjà son mercato, un accord trouvé au Stade Rennais !

Jean-Louis Leca (RC Lens)
Bastien Aubert
2 décembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : les mots forts de Mathias Pogba pour son frère

Sur les réseaux sociaux, Mathias Pogba, qui a été condamné à un an de prison ferme (plus deux avec sursis) dans le cadre de la tentative d’extorsion dont Paul a été victime, a dit combien il était fier de voir son cadet revenir au jeu : « Mon frère… le POGBACK. Ah lala, si les gens savaient vraiment que ce qu’on a traversé. Deux ans loin des terrains. Deux ans loin de ce que tu aimes depuis que t’es gamin. Deux ans à encaisser des mots, des jugements, des regards. Deux ans d’injustice qui auraient pu briser n’importe qui. Mais toi, jamais. Quand je te vois remettre les crampons aujourd’hui, tout me revient. Les heures passées au City stade à Roissy, les embrouilles pour un but ‘qui était dedans ou pas’. Les débats interminables sur qui était le meilleur entre Cristiano et Messi. Les idoles qu’on imitait dès qu’on les voyait passer sur un écran. Nous trois (avec Florentin Pogba, leur grand frère), inséparables, avec un seul langage: le foot. Et maintenant… te revoir fouler un terrain après cette tempête… C’est autre chose. C’est fort ».

Girondins : rendez-vous serein devant la DNCG ?

C’est ce mardi que les Girondins de Bordeaux doivent présenter leur bilan comptable à la DNCG. Un dirigeant a confié son optimisme avant ce rendez-vous : « Les chiffres annoncés seront tenus ». S’il n’y a pas de sanction, le FCGB pourra espérer se renforcer cet hiver, dans les limites financières d’un club de N2…

Stade Rennais : accord trouvé pour Legendre !

Comme déjà expliqué hier, le journaliste du Parisien Benjamin Quarez confirme qu’un accord a été trouvé au Stade Rennais pour le premier contrat professionnel de l’attaquant Elias Legendre Quiñonez. Une signature est attendue en début de semaine, quelques jours après sa première apparition dans le groupe d’Habib Beye.

LOSC : Umtiti parle de sa dépression

Retraité depuis ue poignée de semaines, Samuel Umtiti (32 ans) est revenu dans L’Équipe sur la crise de confiance qu’il a traversée ces derniers mois au LOSC. « Je n’en ai pas parlé avant puisque déjà, je pense que j’avais du mal à mettre un mot sur ce que je vivais. Et ensuite, quand on est joueur, je pense que c’est un sujet qui est très tabou. Et je me suis dit : “Non, Sam, tu es un homme fort, tu as vécu des situations compliquées, mais tu vas te relever, comme tu as toujours essayé de le faire.” Donc, pour moi, c’était logique de ne pas en parler. Mais, au final, je me suis fait du mal en restant silencieux. Et c’est vrai que j’aurais pu en parler pour pouvoir me sortir de là un peu plus rapidement et pour pouvoir aussi aider des jeunes qui étaient dans le besoin. »

RC Lens Mercato : le téléphone de Leca sonne déjà !

Leader de Ligue 1 pour la première fois depuis août 2002, le RC Lens marche sur l’eau et peut se targuer d’avoir réussi son recrutement estival. La belle histoire n’est sans doute pas finie. Selon L’Équipe, le téléphone de Jean-Louis Leca sonne déjà pour janvier, date à laquelle le club devrait faire quelques ajustements, notamment après la grave blessure de Jonathan Gradit (fracture tibia-péroné). 

FC Lorient : Kouassi approché par Bournemouth

Auteur d’un bon début de saison avec le FC Lorient, Arsène Kouassi est déjà courtisé en vue du mercato. Selon Africa Foot, le latéral gauche des Merlus est dans le viseur de Bournemouth en vue du prochain mercato estival. 

Ligue 1Stade Rennais
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Jean-Louis Leca (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pogba font la paix, le RC Lens lance déjà son mercato, un accord trouvé au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Alexandre Lacazette (OL)
Ligue 1...

OL : Alexandre Lacazette de retour à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé

Par Bastien Aubert
Federico Balzaretti (OM)
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'OGC Nice en crise totale
Ligue 1...

OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club ! 

Par Bastien Aubert
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : avant Endrick, Lyon a bouclé un premier transfert à 7 M€

Par Bastien Aubert
Zinedine Zidane
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick réserve un onze surprise à l’Atlético, le vestiaire du Real milite pour Zidane ! 

Par Bastien Aubert
Les Kita au FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita prêt à sortir le chéquier pour janvier, les supporters vont halluciner !

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM : Mercato, avenir, arbitrage… le grand déballage de Mehdi Benatia ! 

Par Bastien Aubert
Vinicius (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : en plein crise, Vinicius franchit encore la ligne rouge !

Par Bastien Aubert
FRanck Haise (OGC Nice)
ASSE...

ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Ligue 1...

OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN ! 

Par Bastien Aubert
Vue panoramique de l'Allianz Riviera.
ASSE...

ASSE : ambiance lunaire pour le match de Coupe à Nice ?

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Ligue 1 : le RC Lens peut-il vraiment croire au titre cette saison ?

Par Bastien Aubert
FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !
Compétitions...

FC Barcelone : après Nicki Nicole, Lamine Yamal craque pour les MILFs !

Par Bastien Aubert
FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça veut piocher en Premier League pour remplacer Raphinha

Par Laurent Hess
Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir
Liga...

Real Madrid, PSG Mercato : une première offre tombe pour Sergio Ramos, il a 3 options pour son avenir

Par Laurent Hess
Anthony Lopes (FC Nantes)
FC Nantes...

OL – FC Nantes (3-0) : l’hommage poignant d’Anthony Lopes aux supporters lyonnais 

Par Bastien Aubert
Abdul Samed, Moffi et Boga avant un match de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera.
Ligue 1...

Agression, plainte, racisme… l’incroyable crise qui secoue l’OGC Nice

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, tapant dans la main de Ronald Araujo après son expulsion à Chelsea.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Araujo, un départ inévitable en janvier ?

Par Raphaël Nouet
Les Bleus et Didier Deschamps célébrant la qualification pour le Mondial 2026.
Equipe de France...

Equipe de France : l’IA torpille les espoirs de sacre à la Coupe du monde 2026

Par Raphaël Nouet
Clément Turpin lors de Monaco-PSG.
Ligue 1...

PSG : l’arbitrage revient hanter les Parisiens après Monaco

Par Raphaël Nouet
John Textor et Michele Kang lors d'un match des féminines de l'OL.
Ligue 1...

Textor, Kang, Fofana, Morton… nouvelles révélations sur la santé de l’OL !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet