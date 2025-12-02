OL Mercato : un transfert déjà bouclé, jackpot en vue pour Malick Fofana ?

Le Mercato commence déjà à s’agiter à l’OL. Avec un mouvement déjà acté du côté de la Bundesliga…

Le Mercato pourrait être animé à l’OL, même si sa situation financière est moins inquiétante que l’été dernier. Ainsi, selon Sky Sports Germany, Malick Fofana (20 ans) est toujours dans le viseur du Bayern Munich. Même s’il n’a plus joué depuis près de deux mois, le jeune ailier belge est tenu en haute estime par le club bavarois et une approche dès cet hiver est évoquée, et ce alors que Michael Gerlinger a indiqué à Ligue 1 Plus le mois dernier que son transfert n’était pas envisagé.

Kumbedi transféré définitivement de l’OL à Wolfsburg

Said El Mala (Cologne) serait la priorité du Bayern à gauche mais Fofana serait lui aussi très bien placé. Selon Foot Mercato, un transfert est en revanche déjà acté à l’OL : celui de Sael Kumbedi, à Wolfsburg. Le club de Bundesliga aurait déjà levé l’option d’achat du défenseur de l’OL, prêté cet été, et qui rapportera 7 M€ à son club formateur.