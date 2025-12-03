OM Mercato : Benatia a tenté un ex crack de l’ASSE en pleine résurrection

Sur RMC Sport, Mehdi Benatia a levé le voile sur une tentative passée au cours du dernier mercato estival : l’OM a essayé de faire revenir Wesley Fofana (Chelsea, 24 ans) cet été.

Medhi Benatia ne s’en cache pas. Pour renforcer la défense de Roberto De Zerbi, le directeur du football de l’OM a sondé Wesley Fofana (24 ans) cet été : « J’ai tenté Wesley Fofana qui est Marseillais. Je me suis demandé si le contexte marseillais pouvait coller. J’ai tenté 2-3 joueurs libres. »

L’OM a bien tenté Fofana cet été

Malgré un physique chancelant, le profil avait tout pour plaire : Marseillais, explosif, dur au duel, capable de coller parfaitement au football agressif voulu par Roberto De Zerbi. Mais l’opération, lourde et complexe, n’a pas pu aller au bout. Dommage pour l’OM, tant Fofana semble lancé vers une vraie résurrection.

Fofana retrouve son niveau à Chelsea

Ce dimanche, face à Arsenal, l’ancien prodige de l’ASSE a encore aligné une prestation référence. Un match solide, propre, plein d’autorité. Lentement mais sûrement, Fofana redevient le défenseur surdoué qui avait fait chavirer la Premier League avant ses blessures à répétition.

Et forcément, les projecteurs recommencent à se tourner vers lui. Didier Deschamps, qui l’avait déjà appelé en sélection, n’a certainement rien raté de son retour en forme. La Coupe du Monde 2026 n’est plus un rêve lointain…