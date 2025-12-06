Mercato : l’OM voit le transfert le plus fou de l’hiver lui passer sous le nez

Ciblé par une très grosse offre du club saoudien d’Al-Qadsiah, Leonardo Balerdi a fait un choix concernant son avenir à l’OM.

Alors que le mercato hivernal approche, Leonardo Balerdi, capitaine et pièce maîtresse de la défense de l’Olympique de Marseille, se retrouve au centre des rumeurs de transfert. Le club saoudien d’Al-Qadsiah, déjà actif sur le marché international avec des signatures prestigieuses, aurait manifesté un intérêt marqué pour l’Argentin, prêt à proposer un montant proche des 40 à 50 millions d’euros, somme correspondant aux attentes marseillaises et loin de ce que la Juventus avait offert l’été dernier.

Cette situation pourrait représenter une plus-value historique pour l’OM, qui avait recruté Balerdi pour seulement 8 millions d’euros, mais elle pose un dilemme sportif majeur : sacrifier un leader du vestiaire et pilier défensif en plein milieu de saison ou conserver son capitaine pour maintenir la stabilité et la compétitivité de l’équipe.

Balerdi veut rester à l’OM

Cependant, selon les dernières informations relayées par le journaliste Germán García Grova, Balerdi n’envisage pas de considérer une offre d’Al-Qadsiah. Le défenseur argentin souhaite rester en Europe afin de préserver ses chances d’être sélectionné par Lionel Scaloni pour la Coupe du Monde 2026. Ce choix montre sa détermination à rester au plus haut niveau sportif, au-delà des propositions financières alléchantes venues d’Arabie saoudite.

Le club marseillais semble donc momentanément à l’abri de perdre son capitaine, mais devra tout de même oublier l’idée d’empocher une énorme somme d’argent qui lui aurait sûrement permis de bien recruter. Mais ce dossier reste suivi de près, car une offre exceptionnelle pourrait toujours créer des tensions entre intérêts financiers et ambitions sportives…