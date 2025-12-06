PSG – Stade Rennais : les compos de Luis Enrique et Beye sont connues
William Tertrin
6 décembre 2025
Voici les compos officielles du match entre le PSG et le Stade Rennais.
Ce samedi soir, le PSG accueille le Stade Rennais pour la 15e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis Enrique et Habib Beye. Coup d’envoi à 21h au Parc des Princes.
Les compos officielles
PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Hernandez – Neves, Vitinha, Lee – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.
Stade Rennais : Samba – Frankowski, Aït Boudlal, Jacquet, Brassier, Al-Tamari – Camara, Rongier (cap), Cissé – Embolo, Lepaul.