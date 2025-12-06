PSG – Stade Rennais : les compos de Luis Enrique et Beye sont connues

Mercato • ...

Alors que la rumeur Ludovic Blas a pointé le bout de son nez à l’OM, les supporters marseillais ont accueilli la nouvelle à peu près tous de la même manière. C’est peut-être ce qui a manqué à Olympique de Marseille ce vendredi soir sur la pelouse du LOSC (défaite 1-0) : un meneur de jeu […]