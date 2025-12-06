Mercato : l’OM a fait l’impasse sur un ancien de Ligue 1 qui a la cote

L’OM ne s’activera pas sur Amir Richardson cet hiver ! L’international marocain, en plein flou à la Fiorentina, voit le Genoa accélérer… tandis que Marseille garde ses distances.

Amir Richardson, déçu par la Fiorentina et surveillé de loin par la Serie A

Arrivé il y a à peine un an à la Fiorentina pour 10 millions d’euros, Amir Richardson peine à se faire une place dans le groupe toscan. Le staff ne compte plus vraiment sur lui et un départ dès janvier semble désormais évident. Malgré un recrutement présenté comme un joli coup, la mayonnaise n’a pas pris : Richardson est aujourd’hui cantonné au banc (11 minutes jouées cette saison) et les rumeurs de séparation s’intensifient.

L’OM dans la rumeur… mais jamais dans la course pour Richardson

Alors que le nom d’Amir Richardson a circulé du côté de l’OM ces dernières semaines, la piste marseillaise s’est vite refermée. Selon Africa Foot, aucune approche de la direction olympienne n’a eu lieu : Marseille n’a pas contacté Richardson en vue de cet hiver et n’envisage pas de mouvement sur ce dossier. L’OM concentre ses efforts ailleurs, loin du feuilleton qui agite Florence et Gênes. De quoi clarifier le marché autour du milieu marocain, qui a disputé 28 matchs de Ligue 1 avec Reims.

Le Genoa premier sur le coup, l’avenir de Richardson s’écrit ailleurs

Faute d’ouverture du côté de l’OM, c’est le Genoa qui s’active en premier. Le club ligure explore activement un transfert et veut relancer la trajectoire du joueur, encore jeune (né en 2002). Les négociations sont en cours et l’avenir de Richardson semble désormais s’éloigner définitivement de la Toscane pour rester en Serie A.

Valeur, contrat, salaire : focus sur les chiffres de Richardson

Le contrat d’Amir Richardson court avec la Fiorentina jusqu’en juin 2029, une donnée qui pèse dans la balance pour tout club intéressé. Sa valeur actuelle est estimée à 6,5 millions d’euros et son salaire annuel à 2,22 millions d’euros

L’été dernier, Séville s’était déjà penché sur son profil, confirmation d’une cote intacte à l’étranger, dont ne profitera pas l’OM.