FC Nantes Mercato : les Kita prêts à relancer un ancien du Stade Rennais cet hiver ?

Le FC Nantes n’a plus le choix : il faudra signer un mercato béton pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Et si les Kita tentaient de relancer un ancien du Stade Rennais ?

L’heure est grave au FC Nantes. Après 15 journées, le FC Nantes est relégable, et le sauvetage du club en Ligue 1 devra obligatoirement passer par un gros mercato. Le club a déjà mis la main sur Deiver Machado, qui va arriver du RC Lens en joker même si ce n’est pas encore officiel. Luis Castro l’a répété après la défaite contre le RCL ce samedi soir : « le club sera attentif lors du mercato ».

En attendant de savoir si le Portugais sera toujours en poste d’ici là, on sait déjà que le FCN cible des joueurs qui connaissent bien la Ligue 1. Et il y en a un qui a fait sa pub sur Ligue 1+ à l’occasion du match entre le PSG et le Stade Rennais ce samedi.

Tiémoué Bakayoko, piste crédible ?

En effet, Tiémoué Bakayoko, sans club depuis son départ du PAOK Salonique l’été dernier, a clamé sa détermination et sa motivation dans l’optique de revenir sur les terrains dès le mois de janvier. Emmanuel Merceron, suiveur du FC Nantes, s’est même amusé de cette séquence sur X : « Franck, tu reposes ce téléphone tout de suite ».

C’est évidemment le profil sur lequel les Kita pourraient se positionner : accessible financièrement, 127 matchs de Ligue 1 à son actif, et à un poste où Coquelin et Leroux sont actuellement blessés, avec un potentiel départ de Hong Hyun-seok, recruté l’été dernier et qui n’a pas donné satisfaction. Après avoir joué au Stade Rennais, ennemi juré de Nantes, et Lorient, et si Bakayoko reprenait le fil de son aventure dans l’Ouest ? Il faudra surveiller la trajectoire du champion de France 2017…