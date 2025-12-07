RC Lens : Sage est l’égal de Bielsa (ex OM), ça sent bon la Ligue des champions pour les Sang et Or !

Le RC Lens a conservé sa place de leader de la Ligue 1 hier en allant s’imposer à Nantes (2-1). Et les stats démontrent que le club artésien est bien parti pour retrouver la Ligue des champions…

Après s’être emparé du fauteuil de leader une semaine plus tôt, le RC Lens a conservé sa première place en Ligue 1 en allant s’imposer à Nantes (2-1) hier grâce à deux buts de Florian Thauvin et Wesley Saïd. Avec ce succès, Le RC Lens compte 34 points après 15 matchs de Ligue1 cette saison, soit son 2e meilleur total dans l’élite à ce stade de la compétition (36 en 2022/23). Le RCL sera leader lors 2 journées consécutives en Ligue1 pour la 1ère fois depuis avril 2002 (23).

Thauvin homme providentiel du RC Lens

Autre stat : avec ce succès, Pierre Sage confirme ses excellents débuts au RCL. Parmi les entraineurs ayant pris le plus de points après leurs 15 premiers matchs sur le banc avec un club de Ligue1 hors PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011, l’ancien lyonnais rejoint Marcelo Bielsa à la 2e place avec 34 points, derrière Lucien Favre (36 points pour le Suisse lors de sa première saison à Nice). Sage et le RC Lens peuvent remercier leur homme en forme du moment, Florian Thauvin, impliqué dans 5 des 7 derniers buts du RCL (3 réalisations, 2 passes décisives). Enfin, on notera que 18 des 19 équipes précédentes ayant compté au moins 34 points après 15 journées de @Ligue1 depuis l’instauration de la victoire à 3 points en 1994/95 ont terminé sur podium (exception pour l’OM en 2014/15 qui avait fini 4e). Sur la voie royale, les Sang et Or !