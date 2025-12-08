Samedi, l’ASSE accueillera le SC Bastia à Geoffroy-Guichard pour la 17e journée de Ligue 2. Un match décisif pour Eirik Horneland, qui retrouvera un arbitre qui ne lui a pas réussi la saison dernière.

Après la défaite à Dunkerque (0-1) samedi soir, la pression sera maximale sur les épaules d’Eirik Horneland. Heureusement pour lui, c’est Bastia que l’ASSE accueillera dans le Chaudron. Les Corses, bons derniers de Ligue 2, sont au plus mal. En plus d’être derniers avec huit longueurs de retard sur Nancy (17e), ils ont vu leur match contre le Red Star suspendu après qu’un fumigène a atteint un joueur adverse ! De grosses sanctions sont à venir. Autant dire que le Sporting ne fera pas le malin au moment de fouler la pelouse du Chaudron.

L’arbitre du 0-4 face à l’OM et du 1-6 contre le PSG

Néanmoins, comme tout ne saurait être tout vert dans le monde de l’ASSE, la commission des arbitres a désigné Jérémy Stinat pour diriger les débats. Si le bilan de l’homme en noir avec les Foréziens est presqu’à l’équilibre (3 victoires, 1 nul, 4 défaites), ses deux dernières apparitions dans le Chaudron ont été cauchemardesques. Comme le rappelle Poteaux Carrés, c’est lui qui officiait lors du 0-4 face à l’OM en Coupe de France et du 1-6 contre le PSG en championnat. Eirik Horneland n’avait pas encore été officiellement nommé pour la réception des Phocéens mais il était bien présent pour accueillir le club du Qatar.

Cela reste d’ailleurs la plus large défaite d’Horneland sur le banc des Verts. De quoi lui mettre une petite pression à l’heure où une réponse de son équipe est attendue après la déception dunkerquoise…