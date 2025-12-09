Lucas Chevalier sans doute forfait à Bilbao mercredi en Ligue des Champions, le PSG travaille déjà sur son potentiel remplaçant au mercato : Mike Maignan (AC Milan, 30 ans), en feu à l’heure actuelle.

Le coup dur était redouté, il est désormais quasiment acté : Lucas Chevalier ne devrait pas tenir sa place mercredi à Bilbao en Ligue des Champions (21h). Et au PSG, on ne perd pas une seconde. Luis Campos, déjà contraint de jongler entre blessures et rotation forcée au poste de gardien, a immédiatement lancé les grandes manœuvres pour sécuriser l’avenir sur le plus long terme. Et la piste explorée est tout simplement fracassante.

Selon Ekrem Konur, le PSG fait partie des clubs les plus attentifs à la situation de Mike Maignan. Oui, Mike Maignan. Le gardien numéro un de l’équipe de France, taulier de l’AC Milan, pilier du vestiaire lombard… mais dont l’avenir en Serie A devient soudainement très flou. Milan veut le prolonger, Milan insiste, Milan le couve. Mais en coulisses, un départ est désormais considéré comme probable, faute d’accord proche et face à l’intérêt XXL de plusieurs géants européens. Et quels géants. Manchester United, Chelsea, la Juventus, l’Inter… et donc le PSG.

Le PSG a relancé Maignan !

Le PSG sait que Maignan n’est pas simplement un bon gardien : c’est une assurance, un leader, un monstre dans les grands matchs. Le genre de profil qui change une équipe. Et surtout, le genre de profil qu’on ne laisse jamais passer quand l’occasion se présente… d’autant que le joueur a été formé au club avant de faire ses valises pour le LOSC.

Dans le contexte actuel, avec un Chevalier fragile et un Matvey Safonov bousculé par la polémique autour de sa compagne, Campos voit en Maignan une solution premium. Le timing tombe à pic, l’opportunité est rare, et Paris pourrait vite accélérer si Chevalier venait à décevoir plus longtemps que prévu.