FC Barcelone, PSG : Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Rashford !

Marcus Rashford (28 ans) pourrait être l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival. Avec une bataille entre le FC Barcelone et le PSG.

Nouveau coup de théâtre pour l’avenir de Marcus Rashford ! Selon Ekrem Konur, Manchester United envisagerait sérieusement de laisser partir son attaquant, ouvrant la porte à plusieurs prétendants de premier plan.

Du côté du PSG, le profil de l’Anglais séduit. Avec le club parisien en quête d’un renfort offensif capable de faire la différence sur les grandes scènes européennes, Rashford correspond parfaitement au projet sportif et au style de jeu imaginé par Luis Enrique. Les dirigeants parisiens suivent la situation de près et pourraient passer à l’action dès que Manchester United ouvrira les discussions.

Rashford recommence à séduire la Premier League

Le FC Barcelone, de son côté, ne compte pas rester inactif. Le club catalan réfléchirait à transformer le prêt de Rashford en transfert permanent afin de renforcer un secteur offensif en pleine reconstruction. Les Blaugranas voient dans l’attaquant anglais un joueur capable de combiner vitesse, technique et expérience sur les grandes scènes européennes.

Mais Rashford ne manque pas de prétendants en Premier League. Chelsea, Liverpool ou même Manchester City surveillent également sa situation, ce qui pourrait créer une véritable guerre des enchères pour le joueur anglais. L’été prochain s’annonce donc brûlant pour Rashford, dont l’avenir pourrait basculer entre la Liga et la Ligue 1, voire rester outre-Manche si les négociations avec Manchester United prennent une tournure différente.