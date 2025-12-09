En attendant de savoir de quoi leur futur sera fait à l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi s’entretiennent physiquement chacun de leur côté.

À l’OGC Nice, l’avenir de Jérémie Boga et Terem Moffi fait déjà couler beaucoup d’encre. Dimanche dernier, lors de la défaite du Gym contre Angers (0-1), les coéquipiers ont rendu hommage aux deux attaquants en arborant des maillots floqués à leur nom, un signe que leur présence continue de marquer les esprits malgré leurs absences.

Selon L’Équipe, Boga, sous contrat jusqu’en juin 2027, souhaiterait quitter Nice pour explorer de nouvelles opportunités. La Fiorentina semble être en pole pour accueillir l’international ivoirien, comme l’annonce la Gazzetta dello Sport. Boga, qui avait participé à tous les matches de Ligue 1 cette saison avant l’arrêt récent, se dit ouvert à un retour en Serie A et pourrait ainsi rebondir dans un championnat qu’il connaît bien.

Boga vers la Fiorentina, Moffi dans l’attente

De son côté, Moffi, également lié au club jusqu’en 2027, reste indécis. L’ancien Lorientais doit encore clarifier sa situation, notamment en lien avec la CAN (21 décembre-18 janvier), pour laquelle il figurait sur une pré-liste nigériane de 54 joueurs. Son retour en sélection en octobre, interrompu par une blessure au mollet, l’a contraint à manquer plusieurs semaines de compétition et l’a empêché de participer au dernier rassemblement.

L’OGC Nice va donc suivre attentivement la situation de ses deux attaquants. Boga semble déjà avoir pris sa décision, tandis que Moffi doit encore peser ses options entre club et sélection avant de trancher son avenir. Les prochains jours pourraient être déterminants pour le Gym dans sa stratégie mercato hivernal.