Le jeune milieu Ayyoub Bouaddi (18 ans) a prolongé son contrat avec le LOSC il y a cinq jours. Mais certains le voient quand même partir cet hiver. Ce qu’il a catégoriquement démenti.

Vendredi dernier, juste avant le coup d’envoi de son match victorieux face à l’OM (1-0), le LOSC a fait un beau cadeau de Noël à ses supporters, qui garnissaient la Decathlon Arena : la prolongation d’Ayyoub Bouaddi. Le milieu de 18 ans, courtisé par le PSG et l’Atlético Madrid, entre autres, a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2029. Malgré cela, dès le lendemain, certaines rumeurs ont assuré qu’un départ en janvier était toujours d’actualité, que cette prolongation n’avait servi qu’à permettre au LOSC de bénéficier d’une plus grosse indemnité de transfert. Dans L’Equipe, le principal intéressé assure que ce n’est pas le cas.

Il ne partira pas en janvier, mais en juin par contre…

« J’ai choisi de prolonger car c’est le projet qui me correspondait le mieux, a déclaré Ayyoub Bouaddi. Ici, on sait qu’il y a un bon encadrement, que ça travaille très bien. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis de là, et pour moi, j’ai choisi le meilleur projet. La proximité avec Creil a joué aussi pour mes parents, car je suis parti jeune. Ma famille tient une place primordiale, elle représente la personne que je suis, elle me définit. Mes parents m’ont donné mes valeurs et mes principes. Pour moi, le goût du travail vient de l’éducation aussi. »

« J’ai prolongé jusqu’en 2029 et l’année prochaine, c’est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose. Mais comme j’en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer. »