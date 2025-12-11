La revue de presse : un ex de l’OM à Nice, le LOSC sous pression, une future star à Strasbourg

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Genesio veut les trois points

Ce soir, à 18h45, le LOSC affrontera les Young Boys de Berne, en Suisse. Bruno Genesio a annoncé la couleur en conférence de presse : ce sera victoire obligatoire ! « Tout est encore possible mathématiquement, à condition de gagner demain car on s’est mis dans une mauvaise situation en perdant deux matchs qui étaient à notre portée. A nous de faire le travail et d’aller chercher une place dans le top 8, pour nous éviter deux matchs dans un calendrier bien chargé ». L’entraîneur du LOSC craint toutefois la surface synthétique du stade des YBB : « Le synthétique est une surface différente que celle qu’on a l’habitude de fréquenter. Les rebonds changent, le ballon va plus vite, c’est la raison pour laquelle nous nous sommes déplacés plus tôt, pour faire une séance ici, même si ce n’est pas suffisant. Ça fait partie de toutes les choses pour lesquelles on doit s’adapter au fil de la saison et des matchs ».

OGC Nice : Abdou Diallo dans le viseur, Amavi de retour ?

Au Qatar depuis maintenant deux ans, Abdou Diallo pourrait rentrer en France cet hiver. Le défenseur central, formé à Monaco et passé par le PSG, est en effet courtisé par l’OGC Nice, selon Foot Mercato. L’Olympiakos Le Pirée serait également sur les rangs. Il joue actuellement pour Al-Duhail, où Al-Arabi l’a prêté début septembre.

Par ailleurs, Jordan Amavi, formé à l’OGCN et actuellement sans club après son passage à Brest, s’entraîne avec le groupe Elite. Il a participé hier soir à un match amical face à un club de R1. En fonction de sa prestation, le Gym pourrait lui proposer un contrat.

RC Strasbourg : une pépite burkinabé en approche

Selon Fabrizio Romano, Chelsea serait sur le point de recruter le jeune milieu offensif burkinabé Muhammad Zongo (16 ans), en provenance du SPorting Cascade FC. Repéré à la Coupe du monde U17, il serait mis « en couveuse » au RC Strasbourg pour une ou plusieurs saisons avant de faire le grand saut chez les Blues. Zongo est capable de jouer en meneur de jeu ou ailier droit.